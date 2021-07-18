Пресс-секретарь ГПСУ: на пограничников, вероятнее всего, напали из Украины

"Все" точки над и "расставит следствие".

Лица, которые напали на украинских пограничников возле границы с Россией , убежали вглубь территории Украины.

Об этом Украинской правде рассказал пресс-секретарь Госпогранслужбы Андрей Демченко.

"Они сбежали вглубь территории Украины. Признаков нарушения границы на том месте нет", - сказал он.

Демченко предположил, что нападение, скорее всего, сделано с территории Украины. В то же время он подчеркнул, что все "точки над и" расставит следствие.

Пресс-секретарь ГПСУ уточнил, что нападение на пограничный наряд Сумского пограничного отряда произошло около 2:00 ночи в пределах Краснопольского района. Он также сообщил, что состояние здоровья пострадавших пограничников - удовлетворительное.

"К счастью, состояние здоровья военнослужащих удовлетворительное, хотя они получили телесные повреждения средней тяжести. Они чувствуют себя более-менее нормально. Они были осмотрены врачами", - сказал Демченко.

Напомним, на украинском-роSSийском участке государственной границы в Сумской области напали на пограничный наряд. В результате нападения двум пограничникам трое неизвестных нанесли телесные повреждения.

Правонарушителям удалось завладеть табельным оружием, которое потом вернули.