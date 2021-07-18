Германия открывает неограниченный въезд украинцам

С воскресения, 18 июля, Германия открывает почти неограниченный въезд для украинцев на территорию своей страны. От тех, кто въезжает, не будут требовать никаких документов о вакцинации и даже тестов на ковид.

Об этом стало известно из сообщения, опубликованного на сайте министерства иностранных дел ФРГ.

Кроме Украины, в список третьих стран, чьим гражданам разрешен "неограниченный" въезд на территорию ФРГ, входят еще 25 государств. При пересечении границы Германии от них не будут требовать никаких сертификатов о вакцинации и даже тестов на ковид. Пропуск на территорию страны для украинских туристов или граждан Украины, прибывающих с иной целью, будет фактически лишен какой-либо "ковидной" составляющей.

"Германия ввела и обновила свои ограничения на въезд на основе рекомендации Совета Европейского Союза", - говорится в сообщении Министерства внутренних дел ФРГ.

Очевидно отчасти ФРГ пошла на такой шаг из-за того, что Германия остро нуждается в украинских заробитчанах, которые закрывают многие позиции на немецком рынке труда.

Отмечается также, что правом свободного въезда смогут воспользоваться лишь те, кто прибывает в Германию самолетом или по морю. На автотуристов оно не распространяется.

Кроме того, воспользоваться правом на свободный въезд в Германию могут не только люди, имеющие украинское гражданство и паспорта, но и те, кто проживает в нашей стране не менее чем полгода.

В то же время, во многие страны будет разрешен въезд только людям, получившим две прививки от коронавируса и имеющим ковидные паспорта.