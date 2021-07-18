Оккупанты заявили, что хотят наказать украинских "организаторов" "водной блокады" Крыма

Они оценили ущерб в 1,47 триллиона рублей.

Представитель "крымского парламента" оккупационной власти Ефим Фикс заявил, что "организаторы водной блокады Крыма будут привлечены к уголовной ответственности".

Об этом пишет ria.ru.

По его словам, "рабочая группа" собрала информацию о 12 гражданах Украины, которые "являются организаторами или оправдывают блокаду Крыма".

Речь идет о водной, энергетической, продовольственной и транспортной блокадах. Информация передана в "правоохранительные органы".

"Следственные органы работают с привлечением к уголовной ответственности организаторов блокады. Наша рабочая группа уже завершает подготовку всех необходимых документов для подачи иска в судебные органы о признании и взыскании убытков, причиненных полуострову водной блокадой", - сказал Фикс.

Он добавил, что сумма ущерба составляет 1,47 триллиона рублей.

"Как только мы эту сумму подтвердим всеми необходимыми документами, иск будет передан в суд", - подчеркнул вице-спикер.

Напомним, Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал. После захвата Крыма Россией в 2014 году поставки воды на полуостров прекратились, и местные водохранилища начали быстро мелеть.

Украинские власти неоднократно делали заявления о том, что водоснабжение будет восстановлено только после деоккупации.