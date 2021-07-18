Бельгия открыла границы для украинцев

Страна открылась для всех типов путешествий жителей Украины.

Бельгия открыла границы для украинцев
Аэропорт Брюсселя, апрель 2021 года
Фото: ЕРА/UPG

Бельгия открыла границы для граждан Украины в соответствии с рекомендациями Совета Евросоюза.

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба написал в Твиттере.

"Бельгия открылась для всех типов путешествий украинцев, согласно рекомендации Совета ЕС. МИД работает, чтобы этим летом возможностей для путешествий становилось все больше", - написал министр в своем Твиттере.

?? Бельгія відкрилася для всіх типів подорожей українців згідно з рекомендацією Ради ЄС.

МЗС працює, щоб цього літа можливостей для подорожей ставало все більше??

Всі умови в’їзду до країн?? https://t.co/8RkEzCg6Yk

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 18, 2021

Напомним, Совет ЕС внес Украину в обновленный список стран, для которых отменяется связанное с пандемией COVID-19 ограничение на поездки.

С 15 июля 2021 года государствам-членам ЕС рекомендуется постепенно отменять ограничения на поездки на внешних границах для жителей таких третьих стран:

Албания, Армения, Австралия, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Бруней-Даруссалам, Канада, Израиль, Япония, Иордания, Ливан, Черногория, Новая Зеландия, Катар, Молдова, Республика Северная Македония, Саудовская Аравия, Сербия, Сингапур, Южная Корея, Украина (новая), Соединенные Штаты Америки, Китай (при условии подтверждения взаимности). Ограничения на поездки также рекомендуется постепенно отменить для особых административных районов Китая - Гонконг и Макао.

В то же время из этого списка исключили Руанду и Таиланд.

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