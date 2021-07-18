РоSSия в августе начнет государственные испытания новой гиперзвуковой ракеты

Первым штатным носителем "Циркона" должен стать фрегат "Адмирал Головко".

РоSSия в августе начнет государственные испытания новой гиперзвуковой ракеты
Фото: pravda.com.ua

РоSSия начнет государственные испытания новой гиперзвуковой ракеты "Циркон" с надводного носителя, которые должны начаться уже в августе.

Об этом пишет Украинская правда со ссылкой на роSSийские СМИ.

Собеседники издания в оборонно-промышленном комплексе РФ сообщили, что ранее планировалось начать госиспытания в мае-июне, но их перенесли на август.

"Первый пуск "Циркона" в рамках госиспытаний с фрегата "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" Северного флота планируется выполнить в первой половине августа. Во второй половине августа начнутся летно-конструкторские испытания "Циркона" с атомной подводной лодки "Северодвинск", - говорится в сообщении.

Как отметил источник, "Северодвинск" будет выполнять первый испытательный пуск "Циркона" с надводного положения, но в обоих случаях предполагается поразить надводные цели.

Всего в рамках госиспытаний "Циркона" с "Адмирала Горшкова" хотят выполнить четыре пуска.

Первым штатным носителем "Циркона" должен стать фрегат проекта 22350 "Адмирал Головко".

Напомним, в октябре 2020 года РоSSия заявила об успешных испытаниях гиперзвуковой ракеты "Циркон". Министерство обороны РФ обнародовало видео стрельб из акватории Белого моря.

"Циркон" прямым попаданием успешно попал в морскую цель на расстоянии 450 км. Скорость полета ракеты составляет более 8 Махов, то есть в восемь раз больше скорости звука.

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