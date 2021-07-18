Украина впервые получила американскую антиковидную вакцину Moderna

Сегодня Детский фонд ООН доставил в Украину 2 000 040 доз антиковидной вакцины производства американской компании Moderna.

Об этом сообщила пресс-служба МОЗ.

Эта партия вакцин предоставляется правительством США через глобальный фонд COVAX.

"Наша ключевая цель - защитить как можно больше украинцев от COVID-19. Мы благодарны партнерам, которые помогают нам в этом. Ежедневно мы увеличиваем объемы вакцинации, чтобы все желающие имели доступ к ней. Я призываю украинцев, которые еще не привились, не медлить и посетить ближайший центр массовой вакцинации, чтобы защитить свое здоровье", - сказал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

По информации Министерства здравоохранения Украины, вакцина Moderna из этой поставки предназначена для использования мобильными бригадами, которые прививают организованные коллективы и профессиональные группы из предыдущих этапов.

"Чрезвычайно важно, что больше вакцин поступает сейчас, и больше людей в Украине могут получить защиту от COVID-19, особенно в контексте следующих волн пандемии. Мы благодарны правительству США , которое сделало возможной эту новейшую поставку. Лучший доступ к вакцинам для всех стран является наиболее эффективным путем преодоления пандемии. Очень важно, чтобы люди, особенно те, кто относится к группам риска, воспользовались возможностью сделать прививки и избежали губительного воздействия COVID-19 на их здоровье и жизнь их семей", - отметила исполняющая обязанности главы представительства ЮНИСЕФ в Украине Лора Билл.

"ВОЗ приветствует первую доставку вакцины Moderna через механизм COVAX в Украине. Через COVAX за последние месяцы в Украину было доставлено более 2 миллионов доз вакцин, и сегодняшняя доставка удвоит доступные вакцины. Эта вакцина широко используется в США и других странах. В середине июля более 1,3 миллиона украинцев получили две дозы вакцины, и мы призываем жителей Украины воспользоваться возможностью сделать прививку", - добавил представитель ВОЗ и председатель Бюро ВОЗ в Украине д-р Ярно Хабихт.

Хранение и логистику мРНК-вакцин, полученных от COVAX, с соблюдением правильной холодовой цепи в Украине обеспечивает Агентство США по международному развитию USAID.

Ранее в рамках COVAX Украина получила 1 064 700 доз вакцины Pfizer-BioNTech и 1 072 800 доз вакцины AstraZeneca. Moderna - это мРНК-вакцина, разработанная американской компанией Moderna. Имеет кодовое название mRNA-1273 и торговое наименование Spikevax. Одобрена ВОЗ для экстренного применения. Необходимы две дозы вакцины с интервалом в 28 дней. Эффективность вакцины составляет 94.1%.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в августе Украина ожидает два миллиона доз вакцины Novavax. Кроме этого, правительство ожидает регулярные поставки вакцин, которые уже используют в Украине - Pfizer, Coronovac, Astrazeneca.

Первую прививку от ковида в Украине сделали 24 февраля.

Министерство здравоохранения планирует запустить вакцинацию в аптеках.