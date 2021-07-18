Оккупанты за сутки 13 раз нарушили "тишину"

В течение субботы, 17 июля, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе вооруженные формирования РоSSийской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщила пресс-служба ООС.

Вблизи Чермалыка противник обстреливал наши позиции из стрелкового оружия.

В районе Водяного, что на Приазовье, оккупанты трижды вели огонь из вооружения БМП-1, минометов 120-го и 82-го калибров, гранатометов различных систем, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

У Широкино и Павлополя роSSийские наемники открывали огонь из минометов 82-го калибра.

В направлении населенного пункта Старогнатовка вооруженные формирования РоSSийской Федерации применяли артиллерию калибра 122-мм.

В районе поселка Пески враг трижды обстреливал позиции ВС из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

А неподалеку Новозвановки роSSийские оккупанты дважды открывали огонь из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В результате вражеских обстрелов 2 военных из состава Объединенных сил получили ранения. Воины находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья одного раненого - средней тяжести, другого - удовлетворительное.

На обстрелы противника наши защитники открывали огонь.

Кроме того, на севере Луганщины был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа «Орлан-10».

По состоянию на 07:00 воскресенья, 18 июля, зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.

Вблизи поселка Пески противник открыл огонь из минометов 120-го калибра.

С начала суток боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет.

Напомним, в субботу, 17 июля, на Донбассебыли ранены двое украинских военных. За год "перемирия" на Донбассе погибли 45 украинских воинов, 145 получили ранения.