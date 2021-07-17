Зеленский в посте о MH17 "забыл" о РоSSии. В ОП это объяснили спецификой соцсетей
Там посоветовали пользоваться информацией на сайте Офиса президента.
Владимир Зеленский
Фото: president.gov.ua
В годовщину катастрофы рейса MH17 на страницах президента Украины в Twitter и Facebook появились сообщения, в которых упоминается, что самолет малайзийских авиалиний был сбит ракетой роSSийского зенитного комплекса. В пресс-службе президента объяснили, что соцсети имеют определенные ограничения, поэтому не являются главным инструментом коммуникации. И посоветовали пользоваться информацией на сайте Офиса президента.
Об этом пресс-служба Офиса президента сообщила в комментарии “Украинской правде”.
"Основным каналом коммуникации с обществом, главной площадкой для официальных сообщений был и остается сайт Офиса президента. Посты в различных социальных сетях являются дополнительными инструментами коммуникации с пользователями этих сетей. Кроме того, известный факт, что различные социальные сети имеют свою специфику, определенный формат постов, некоторые даже ограничивают количество знаков в сообщении", - отметили в пресс-службе главы государства.
В пресс-службе президента посоветовали для освещения деятельности, позиции или реакции Зеленского пользоваться всеми источниками, но, в первую очередь, - официальными сообщениями на сайте ОП, и именно это "будет свидетельствовать о всестороннем и основательном освещении темы".
Ранее сегодня на страницах главы государства в Twitter и Facebook появились сообщения, посвященные годовщине катастрофы рейса MH-17.
"Печаль и боль в наших сердцах в седьмую годовщину страшной трагедии и невыразимого преступления, который будет помнить весь мир. 298 погибших рейса MH17. Невозможно поверить, что это произошло в современном мире. "Сочувствую. Прилагаем все усилия для установления истины. Ответственность - неизбежна! ", - написал Зеленский в Твиттере.
Сум та біль у наших серцях у сьому річницю жахливої трагедії та невимовного злочину, який пам‘ятатиме увесь світ. 298 загиблих рейсу #MH17. Неможливо повірити, що це сталося в сучасному світі. Співчуваю. Докладаємо усіх зусиль для встановлення правди. Відповідальність – неминуча! pic.twitter.com/jmmgjnckcG
В то же время на официальной странице президента Украины в сообщении о трагедии MH17 акцентируется, что международная совместная следственная группа пришла к выводу, что самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО Вооруженных сил РФ, дислоцированной в Курске.