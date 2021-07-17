В Офисе президента объяснили задержку встречи Зеленского и Байдена
"Это зависит от логистических и протокольных вещей".
Встреча президента Владимира Зеленского с американским лидером Джозефом Байденом состоится ориентировочно в последние дни июля или в начале августа текущего года. Даты встречи сместили из-за логистических и протокольных нюансов.
Об этом спикер президента Сергей Никифоров сообщил в комментарии “Общественному”.
"Встреча планируется на последние дни июля, первые дни августа, примерно в этом диапазоне", - сказал Никифоров.
Он также опроверг информацию о том, что Белый дом отложил встречу якобы из-за скандала со сменой руководства НАК "Нафтогаз".
"Эта информация не является правдой. Это зависит от логистических и протокольных вещей. Встречу активно готовят, даты согласовывают, никто никому ультиматумов не ставит", - отметил спикер Зеленского.
Напомним, телефонный разговор Байдена и Зеленского состоялся 7 июня. Джозеф Байден заявил президенту Зеленскому, что ждет возможности принять его в Белом доме в Вашингтоне этим летом.
Зеленский в то же время уточнил, что встреча должна состояться в июле.
Сегодня издание "Зеркало недели" сообщило, со ссылкой на собственные источники, что Вашингтон предлагает Киеву провести этот визит в конце августа (но ко Дню Независимости Украины).
Ранее, по информации американских СМИ, Белый дом рассматривал возможность пригласить Зеленского в Вашингтон накануне его саммита с президентом РоSSии Владимиром Путиным, но отказался продвигать встречу после решения Зеленского сменить руководство НАК "Нафтогаз".