Сегодня двое украинских военных получили ранения

С утра субботы, 17 июля, со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации в зоне боевых действий на Донбассе зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня.

Об этом сообщила пресс-служба ООС.

Вблизи Чермалыка противник обстрелял наши позиции из стрелкового оружия.

В районе Водяного на Приазовье оккупанты вели огонь из минометов 120-го и 82-го калибров.

Около Широкино и Павлополя роSSийские наемники открыли огонь из минометов 82-го калибра.

В направлении населенного пункта Старогнатовка вооруженные формирования РоSSийской Федерации применили артиллерию калибра 122-мм.

В районе поселка Пески враг обстрелял позиции Вооруженных Сил Украины из ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

В результате вражеских обстрелов двое военных из состава Объединенных сил получили ранения. Защитники находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья одного раненого - средней тяжести, другого - удовлетворительное.

На обстрелы противника наши подразделения открывали ответный огонь.

Кроме того, на севере Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа «Орлан-10».

Напомним, за год "перемирия" на Донбассе погибли 45 украинских воинов, 145 получили ранения.

В четверг, 15 июля, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано восемь нарушений режима прекращения огня со стороны роSSийских наемников. В результате вражеских обстрелов трое военных получили ранения, двое - боевые травмы.