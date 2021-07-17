США призывают РоSSию признать свою ответственность в авиакатастрофе MH17

РоSSия до сих пор ее не признала, отметил Джордж Кент.

США обратились к РоSSии с призывом признать свою ответственность в авиакатастрофе MH17.

Об этом говорится в видеообращении временно поверенного в делах США Джорджа Кента.

"Семь лет назад, 17 июля 2014 года, рейс MH17 был сбит над территорией Донецкой области Украины контролируемыми Россией силами. РоSSия до сих пор не признала этих фактов", - отметил Кент.

Сім років тому, 17 липня 2014 р., рейс MH17 був збитий над територією Донецької області ?? контрольованими ?? силами. Росія дотепер не визнала цих фактів. У 7-у річницю цієї трагедії ми закликаємо ?? визнати відповідальність у збитті літака та повністю співпрацювати зі слідством. pic.twitter.com/vGOtxqrYqD — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) July 17, 2021

Он призвал РоSSию в седьмую годовщину этой трагедии признать ответственность в сбитии самолета и полностью сотрудничать со следствием.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал заявление по случаю седьмой годовщины сбития самолета Малайзийских авиалиний MH17. Он отметил, что Украина прилагает все усилия для установления истины, а ответственность - неотвратима.

Самолет Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Все, кто был на борту, 298 человек, погибли.

Расследование причин катастрофы вела совместная следственная группа (JIT, ССГ), в которую входят представители правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии. В сентябре 2016 ССГ обнародовала выводы, согласно которым самолет был сбит ракетой, запущенной из ЗРК "Бук", а позже объявила о принадлежности этого "Бука". По данным ССГ, это ракетная установка роSSийской 53-й зенитно-ракетной бригады, дислоцированной в Курске.

19 мая 2019 года следственная группа официально назвала четырех обвиняемых в причастности к гибели рейса МН17: россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Сейчас их заочно судят. Пулатов - единственный фигурант дела, который отправил на слушания своих адвокатов.

Окружной суд Гааги в марте 2020 года начал рассмотрение дела о крушении самолета. Украина ожидает, что суд может длиться несколько лет.

Кроме того, правительство Нидерландов приняло решение подать в Европейский суд по правам человека иск против РоSSии за ее роль в сбитии самолета.

7 июня в Нидерландах начались основные слушания по делу четырех главных подозреваемых по делу о сбитии малайзийского "Боинга". В рамках слушаний обнародовали несколько новых записей перехватов разговоров командиров так называемой "ДНР", на которых они подробно обсуждают перевозку зенитно-ракетной установки "Бук" по подконтрольной пророSSийским силам территории в день, когда сбили самолет.