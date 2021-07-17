США призывают РоSSию признать свою ответственность в авиакатастрофе MH17

РоSSия до сих пор ее не признала, отметил Джордж Кент.

США призывают РоSSию признать свою ответственность в авиакатастрофе MH17
Джордж Кент
Фото: ukrainian.voanews.com

США обратились к РоSSии с призывом признать свою ответственность в авиакатастрофе MH17.

Об этом говорится в видеообращении временно поверенного в делах США Джорджа Кента.

"Семь лет назад, 17 июля 2014 года, рейс MH17 был сбит над территорией Донецкой области Украины контролируемыми Россией силами. РоSSия до сих пор не признала этих фактов", - отметил Кент.

Сім років тому, 17 липня 2014 р., рейс MH17 був збитий над територією Донецької області ?? контрольованими ?? силами. Росія дотепер не визнала цих фактів. У 7-у річницю цієї трагедії ми закликаємо ?? визнати відповідальність у збитті літака та повністю співпрацювати зі слідством. pic.twitter.com/vGOtxqrYqD

— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) July 17, 2021

Он призвал РоSSию в седьмую годовщину этой трагедии признать ответственность в сбитии самолета и полностью сотрудничать со следствием.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал заявление по случаю седьмой годовщины сбития самолета Малайзийских авиалиний MH17. Он отметил, что Украина прилагает все усилия для установления истины, а ответственность - неотвратима.

Самолет Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Все, кто был на борту, 298 человек, погибли.

Расследование причин катастрофы вела совместная следственная группа (JIT, ССГ), в которую входят представители правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии. В сентябре 2016 ССГ обнародовала выводы, согласно которым самолет был сбит ракетой, запущенной из ЗРК "Бук", а позже объявила о принадлежности этого "Бука". По данным ССГ, это ракетная установка роSSийской 53-й зенитно-ракетной бригады, дислоцированной в Курске.

19 мая 2019 года следственная группа официально назвала четырех обвиняемых в причастности к гибели рейса МН17: россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Сейчас их заочно судят. Пулатов - единственный фигурант дела, который отправил на слушания своих адвокатов.

Окружной суд Гааги в марте 2020 года начал рассмотрение дела о крушении самолета. Украина ожидает, что суд может длиться несколько лет.

Кроме того, правительство Нидерландов приняло решение подать в Европейский суд по правам человека иск против РоSSии за ее роль в сбитии самолета.

7 июня в Нидерландах начались основные слушания по делу четырех главных подозреваемых по делу о сбитии малайзийского "Боинга". В рамках слушаний обнародовали несколько новых записей перехватов разговоров командиров так называемой "ДНР", на которых они подробно обсуждают перевозку зенитно-ракетной установки "Бук" по подконтрольной пророSSийским силам территории в день, когда сбили самолет.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Михаил Поплавский назвал размер своей ректорской пенсииМихаил Поплавский назвал размер своей ректорской пенсии
Белорусские силовики выломали двери в офисе "Радио Свобода" и задержали журналистовБелорусские силовики выломали двери в офисе "Радио Свобода" и задержали журналистов
Куратор группы "слуг" бизнесмен Павлюк ведет переговоры с окружением Медведчука и Козака, - Bihus.InfoКуратор группы "слуг" бизнесмен Павлюк ведет переговоры с окружением Медведчука и Козака, - Bihus.Info
ВМС Украины получили первый ударный беспилотник Bayraktar TB2ВМС Украины получили первый ударный беспилотник Bayraktar TB2
"Евросолидарность" и волонтеры устроили акцию протеста под ОП для поддержки генерала Павловского"Евросолидарность" и волонтеры устроили акцию протеста под ОП для поддержки генерала Павловского
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленский о катастрофе самолета Malaysia Airlines: ответственность - неминуемаЗеленский о катастрофе самолета Malaysia Airlines: ответственность - неминуема
США призвали РоSSию освободить арестованного в Крыму журналиста ЕсипенкоСША призвали РоSSию освободить арестованного в Крыму журналиста Есипенко
Украина и ОБСЕ призвали РоSSию ускорить процесс обмена удерживаемых лицУкраина и ОБСЕ призвали РоSSию ускорить процесс обмена удерживаемых лиц
Словакия сообщила об изменениях в порядке пропуска иностранцев на свою территориюСловакия сообщила об изменениях в порядке пропуска иностранцев на свою территорию
Рада собирается ввести уголовную ответственность для "сталкеров"Рада собирается ввести уголовную ответственность для "сталкеров"
Парламент усилил ответственность за домашнее насилиеПарламент усилил ответственность за домашнее насилие
Нидерланды обвинили РоSSию в "агрессивных действиях" против ее фрегата в Черном мореНидерланды обвинили РоSSию в "агрессивных действиях" против ее фрегата в Черном море
Двух фигурантов бахчисарайского "дела Хизб ут-Тахрир" этапировали из Крыма в РоSSиюДвух фигурантов бахчисарайского "дела Хизб ут-Тахрир" этапировали из Крыма в РоSSию
Госдеп призывает американцев не ездить в РоSSию и оккупированный Крым "из-за терроризма и преследований"Госдеп призывает американцев не ездить в РоSSию и оккупированный Крым "из-за терроризма и преследований"
МИД посоветовал избегать поездок в РоSSию, Индию, Великобританию и Португалию из-за коронавирусаМИД посоветовал избегать поездок в РоSSию, Индию, Великобританию и Португалию из-за коронавируса
Последние новости
Подгружаем последние новости