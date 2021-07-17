Зеленский не посетит США в июле, - СМИ

Вашингтон предлагает перенести визит на август.

Зеленский не посетит США в июле, - СМИ
Фото: РБК-Україна

Президент Украины Владимир Зеленский посетит США не в июле, а в августе.

Об этом пишет Зеркало недели со ссылкой на свои источники.

"Еще после первого телефонного общения главы ОПУ Андрея Ермака с заместителем госсекретаря Викторией Нуланд в июне стороны трижды согласовывали тексты своих сообщений", - отмечает издание.

Во время этих согласований, по словам источников, американская сторона вычеркнула слово "июльский" из украинского сообщения, в котором говорилось, что Ермак и Нуланд обсуждали предстоящий визит президента Украины в США.

"Сейчас, по нашей информации, Вашингтон предлагает Киеву провести этот визит в конце августа (но до Дня Независимости Украины), что вызывает крайнее недовольство украинской стороны", - добавляет Зеркало недели.

Телефонный разговор Байдена и Зеленского состоялся 7 июня. Джозеф Байден заявил президенту Зеленскому, что ждет возможности принять его в Белом доме в Вашингтоне этим летом.

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