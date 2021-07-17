Порошенко о сбитии МН17: с каждым днем мир приближается к ожидаемому приговору

Экс-президент считает правильным решение передать нидерландской стороне право возглавить международное расследование.

Порошенко о сбитии МН17: с каждым днем мир приближается к ожидаемому приговору
Фото: eurosolidarity.org

Виновные в сбитии авиалайнера МН17 над оккупированным Россией Донбассом должны предстать перед международным судом и понести заслуженное наказание за свое преступление перед человечеством. Об этом в годовщину гибели малазийского самолета сказал экс-президент, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко.

«Справедливость не дается в спешке, она требует времени и стратегического видения. Как и в те далекие времена, у меня и сегодня нет никаких сомнений в правильности решения Украины передать нидерландской стороне право возглавить международное расследование. Мы ключевых свидетелей роSSийской стороне не выдавали, спецопераций не срывали, в отличие от нынешних руководителей. Зато планомерно и профессионально приближали день установления истины», - отмечает Петр Порошенко.

«Благодаря деятельности Совместной следственной группы в составе Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины теперь все знают, что самолет был сбит именно роSSийским зенитно-ракетным комплексом «Бук». Что этот комплекс принадлежал роSSийским войскам. И что доставлен и возвращен он был с территории РоSSийской Федерации - преступника и виновника трагедии», - констатировал пятый президент.

«Семь долгих лет продолжается расследование, но с каждым днем мир близится к завершению судебного разбирательства и ожидаемого приговора. Как и в первые минуты трагедии рейса МН17, не сомневаюсь, что истина будет установлена. Наша общая задача - привлечь всех причастных к этому теракту к ответственности. Мы помним!» - написал Порошенко.

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