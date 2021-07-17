С утра субботы оккупанты 5 раз нарушили "тишину", ранен украинский военный

В течение 16 июля вооруженные формирования РФ стреляли один раз.

В течение пятницы, 16 июля, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе вооруженные формирования РоSSийской Федерации 1 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщила пресс-служба ООС.

В частности, на Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

По состоянию на 07:00 17 июля, со стороны роSSийско-оккупационных войск зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня.

Вблизи Чермалыка противник обстрелял наши позиции из стрелкового оружия.

В районе Водяного на Приазовье оккупанты вели огонь из минометов 120-го и 82-го калибров.

Около Широкино роSSийские наемники открыли огонь из минометов 82-го калибра.

Неподалеку от Павлополя враг обстрелял украинские позиции из минометов 82-го калибра.

А в направлении населенного пункта Старогнатовка вооруженные формирования РоSSийской Федерации применили артиллерию калибра 122-мм.

В результате вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение. Защитнику оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого - средней тяжести.

На обстрелы противника подразделениями Объединенных сил был предоставлен адекватный ответ.

Напомним, за год "перемирия" на Донбассе погибли 45 украинских воинов, 145 получили ранения.

В четверг, 15 июля, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано восемь нарушений режима прекращения огня со стороны роSSийских наемников. В результате вражеских обстрелов трое военных получили ранения, двое - боевые травмы.