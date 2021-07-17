Совет судей раскритиковал комментарии Зеленского после решения ВС по делу Тупицкого

Совет судей Украины принял обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому на фоне отмены Верховным судом президентского указа об увольнении Александра Тупицкого с должности судьи Конституционного суда.

Внеочередное заседание состоялось 15 июля, информирует пресс-служба ССУ.

В заявлении речь идет о недопущении высказываний, которые могут подорвать независимость судебной власти или доверие общества к ней.

"Моя цель - вернуть доверие и уважение к суду. Служители Фемиды перестанут быть прислужниками у Президента ...", - именно так вчера Вы отреагировали на принятие Верховной Радой Украины в целом Закона, предусматривающего перезагрузку Высшего совета правосудия (законопроект № 5068). Так случилось, что в тот же день, 14 июля 2021 года, Кассационный суд в составе Верховного Суда удовлетворил иск Тупицкого Александра Николаевича к Президенту Украины в деле № 9901/96/21, признал противоправным и отменил Указ Президента Украины от 27 марта 2021 № 124/2021 "О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины" в части отмены Указа Президента Украины от 14 мая 2013 года № 256 о назначении истца судьей Конституционного Суда Украины", - говорится в сообщении.

В ССУ отметили, что "совершенно ясно, что любое судебное решение может вызвать несогласие с ним одной из сторон, а иногда и всех участников дела. И это касается любых споров, в том числе тех, где стороной является Президент Украины".

Судьи добавили, что если рядовой гражданин является более свободным в своих высказываниях и формулировке определенных оценочных суждений, то представители государства должны воздерживаться от действий, которые могут подорвать независимость судебной власти или доверие общества к ней.

"Вместо того, чтобы порадоваться тому факту, что Кассационный суд в составе Верховного Суда принял решение, которое, как минимум, указывает на то, что он не обслуживает интересы Президента Украины, в информационном пространстве были распространены ряд сообщений, которые очевидно указывают на непонимание общеизвестных международных норм в области прав человека и в сфере независимости судебной ветви власти (комментарий советника главы Офиса Президента Украины Михаила Подоляка; видеообращение пресс-секретаря Президента Украины Сергея Никифорова, опубликованное на странице Офиса Президента Украины в Facebook; официальная позиция Офиса Президента Украины относительно решения Кассационного административного суда в составе Верховного Суда относительно Тупицкого Александра Николаевича, выложенная на официальном сайте Офиса Президента Украины", - считают в ССУ.

Судьи напоминают, что должностные лица демократического и правового государства должны избегать преждевременной критики, которая может подорвать независимость судебной власти или доверие общества к ней.

"Им также следует избегать действий, которые могут поставить под сомнение их желание выполнять решения судов, за исключением случаев, когда они намерены подать апелляцию. Каждая сторона судебного процесса должна доказывать свою позицию исключительно в рамках правового поля", - добавили они.

Поэтому Совет судей Украины подчеркивает недопустимость подобных действий со стороны должностных лиц Офиса Президента Украины, которые демонстрируют обществу не только игнорирование действующего законодательства, но и предвзятое отношение к судебной власти: "Подчеркиваем - к судебной власти, как институции, должно быть уважение. Ее решения должны выполняться, независимость судей должна быть защищена. Подытоживая изложенное, Совет судей Украины осуждает подобного рода выступления и комментарии, считает их недопустимыми и призывает воздерживаться от действий, которые точно не вернут доверие и уважение к судебной ветви власти".

Напомним, 14 июля Верховный Суд отменил указ президента Владимира Зеленского об увольнении судьи Конституционного Суда Александра Тупицкого.

В то же время Зеленский будет подавать апелляцию на это решение Верховного Суда. У Президента решение ВС назвали "подготовкой к попытке уничтожения судебной реформы в Украине через рычаги Конституционного Суда".

21 декабря прошлого года "Схемы" опубликовали разговор Тупицкого, который свидетельствует о его причастности к судейскому мошенничеству. В расследовании журналистов отмечается, что в октябре 2018 года следователи Генпрокуратуры записывали разговоры Тупицкого в рамках уголовного дела по экс-главе Высшего хозяйственного суда Виктору Татькову, который находится в розыске. Тупицкий, который на тот момент был заместителем главы КСУ, позвал на встречу в кафе своего знакомого, донецкого бизнесмена Владислава Дрегера, который тогда уже сотрудничал с правоохранителями и осуществил запись этого разговора.

Как следует из записи, Тупицкий пытался убедить Дрегера не свидетельствовать правоохранителям о его роли в событиях вокруг Зуевского энергомеханического завода (г. Зугрэс), в завладении которым в настоящее время подозревается Татьков.

После публикации этих материалов президент Владимир Зеленский сначала отстранил Тупицкого от должности судьи КСУ, а затем вообще отменил его назначение вместе с еще одним судьей КСУ Александром Касмининим. Президент мотивировал свое решение стремлением защитить национальные интересы Украины.