Румыния передала Украине более 100 тысяч доз вакцины от COVID-19

Препарат распределят между всеми областями Украины.

передача вакцины
Фото: Черновицкая ОГА
передача вакцины

Украина получила от Румынии 100 800 доз вакцины проти COVID-19 AstraZeneca в качестве гуманитарной помощи.

Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой ОГА.

Отмечается, что передача вакцины состоялась на международном автомобильном пункте пропуска "Сирет-Порубное".

"Соблюдая все холодовые режимы, эту партию препарата доставят на центральный склад в городе Киев. Поэтому ее распределят между всеми областями Украины", - сказано в сообщении.

передача вакцины
Фото: Черновецкая ОГА
передача вакцины
передача вакцины
Фото: Черновецкая ОГА
передача вакцины
передача вакцины
Фото: Черновецкая ОГА
передача вакцины

Напомним, Украина ждет получения по 2 млн доз противокоронавируснои вакцины от новых производителей - Moderna и Novavax. Кроме этого, правительство ожидает регулярные поставки вакцин, которые уже используют в Украине - Pfizer, Coronovac, Astrazeneca.

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