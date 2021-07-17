Румыния передала Украине более 100 тысяч доз вакцины от COVID-19

Препарат распределят между всеми областями Украины.

Фото: Черновицкая ОГА передача вакцины

Украина получила от Румынии 100 800 доз вакцины проти COVID-19 AstraZeneca в качестве гуманитарной помощи.

Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой ОГА.

Отмечается, что передача вакцины состоялась на международном автомобильном пункте пропуска "Сирет-Порубное".

"Соблюдая все холодовые режимы, эту партию препарата доставят на центральный склад в городе Киев . Поэтому ее распределят между всеми областями Украины", - сказано в сообщении.

Фото: Черновецкая ОГА передача вакцины

Фото: Черновецкая ОГА передача вакцины

Фото: Черновецкая ОГА передача вакцины

Напомним, Украина ждет получения по 2 млн доз противокоронавируснои вакцины от новых производителей - Moderna и Novavax. Кроме этого, правительство ожидает регулярные поставки вакцин, которые уже используют в Украине - Pfizer, Coronovac, Astrazeneca.