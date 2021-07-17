Авакову могут предложить новую должность в Кабмине, - Арахамия

Этот вопрос будет решаться по договоренности сторон в сентябре.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия допускает возвращение экс-министра внутренних дел Арсена Авакова в состав правительства уже этой осенью.

Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина 24".

"Есть предложение: осенью, когда начнется политический сезон, увидеть его (Авакова. - ред.) в какой-то ипостаси в команде ... Он же опытный человек, он много лет в политике и такая опция существует. Это будет по договоренности сторон решаться в сентябре", - сказал Арахамия.

На вопрос журналиста, какой может быть эта должность, Арахамия отметил, что она будет по рангу не ниже той, которую Аваков занимал ранее.

"У нас есть много должностей в правительстве, у нас есть 3-4 вице-премьера, например. Это тоже опция. Но мы ему еще ничего не предлагали. Сначала посмотрим, что мы предложим. И потом он решит, соглашаться или не соглашаться", - сообщил Арахамия.

Напомним, Верховная Рада на заседании 15 июля отправила в отставку министра внутренних дел Арсена Авакова, который занимал эту должность с 2014 года.

Сегодня Верховная Рада назначила министром внутренних дел нардепа "Слуги народа", главу правоохранительного парламентского комитета Дениса Монастырского.