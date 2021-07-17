Зеленский подписал закон о лишении свободы за ложь в декларациях

Документ, среди прочего, относит недостоверное декларирование к уголовным правонарушениям, связанным с коррупцией, и усиливает ответственность за такие действия.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о лишении свободы за ложь в декларациях, принятый Верховной Радой 29 июня.

Об этом сообщает пресс-служба главы державы.

"Закон совершенствует нормы законодательства, которыми вводится уголовная ответственность за декларирование недостоверной информации и непредставление декларации. В частности, документ относит недостоверное декларирование к уголовным правонарушениям, связанным с коррупцией, и усиливает ответственность за указанные правонарушения", - говорится в сообщении.

Согласно обновленным нормами, признается умышленным внесение заведомо недостоверных сведений в декларации, если такие сведения отличаются от достоверных на сумму от 500 до 2 тыс. (по действующей редакции - до 4 тыс.) прожиточных минимумов для трудоспособных лиц. Размер штрафа за это устанавливается от 3 тыс. до 4 тыс. (по действующей редакции - от 2,5 тыс. до 3 тыс.) необлагаемых минимумов доходов граждан, а также предусматривается наказание в виде ограничения свободы на срок до двух лет.

В случае умышленного внесения субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларации на сумму свыше 2 тыс. (по действующей редакции - более 4 тыс.) прожиточных минимумов предусматривается штраф в размере от 4 тыс. до 5 тыс. (по действующей редакции - от 3 тыс. до 5 тыс.) необлагаемых минимумов доходов граждан, а также наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

За умышленное непредставление субъектом декларирования декларации предусматривается наказание в виде ограничения свободы на срок до двух лет или лишения свободы сроком на один год.

Кроме того, лицо, совершившее такое уголовное преступление, не может быть освобождено от ответственности, даже если оно искренне раскаялось и активно способствовало раскрытию преступления и полностью возместило причиненный ущерб или устранило причиненный вред; или если примирилось с потерпевшим.

Такому лицу не может быть назначено более мягкое наказание, чем предусмотрено законом; или применено условно-досрочное освобождение от отбывания наказания.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Напомним, что в октябре 2020 года Конституционный Суд Украины признал неконституционными ряд положений закона "О предотвращении коррупции" и уголовной ответственности за декларирование недостоверной информации. В Европейском Союзе заявили, что обеспокоены решениями КСУ о деятельности антикоррупционных органов, и они могут стать основанием для приостановления безвизового режима.

В частности, суд отменил ст. 366-1 УК Украины, которая предусматривала лишение свободы сроком до двух лет за ложь в декларациях.

В декабре 2020 года Рада приняла "компромиссный законопроект" о возобновлении ответственности за недостоверное декларирование и непредставление декларации. Ним была установлено ответственность в виде штрафов, общественных работ и ограничения свободы, но не лишения.

В НАПК назвали условия, созданные этим законом, "санаторными" для коррупционеров.

Поэтому в январе Зеленский зарегистрировал новый законопроект, который предусматривал заключение за ложь в декларациях.