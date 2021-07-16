СНБО: 33% украинцев имеют иммунитет против ковида, однако будут введены дополнительные ограничения

Секретарь СНБО призвал ускорить вакцинацию, но отметил, что большинство украинцев получили иммунитет после болезни, а не после прививки.

У 33% украинцев уже есть иммунитет против коронавируса COVID-19, однако, из-за угрозы распространения новых штаммов будут введены новые ограничения.

Об этом заявил на брифинге секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

"Я могу сказать предварительные результаты социологического исследования, проведенного в нашей стране. Результаты говорят о том, что 33% населения уже имеют иммунитет к СOVID-19", - сказал Данилов.

При этом он отметил, что большая часть граждан получили иммунитет после болезни, а не после прививки.

"Кроме того, что касается вакцинированных людей, мы считаем, что 38-40% людей в нашей стране уже с иммунитетом", - добавил секретарь СНБО.

По словам Данилова, "это не повод нам не выполнять ограничительные меры, которые предлагают врачи".

Секретарь СНБО также призвал ускорить вакцинацию.

"Я хочу обратиться ко всем с просьбой максимально ускорить вакцинацию. Мы считаем, что в ближайшее время вакцинироваться смогут все желающие. Это очень важно, потому что, имея общий иммунитет наших граждан, это будет мера пресечения от заболеваемости", - сказал он.

При этом он сообщил, что в ближайшее время Кабинет минист примет дополнительные меры реагирования на появление новых штаммов ковида. Какие именно это будут меры - объявит Министерство здравоохранения.

"Вы знаете, что появились два новых штамма "Дельта" и "Лямбда", которые сегодня вызывают у нас беспокойство относительно распространения на территории нашей страны. Заслушали министра здравоохранения г. Ляшко и в ближайшее время Кабинет Министров примет дополнительные меры реагирования на эту угрозу, потому что это очень опасно. Потому что, как вам известно, к сожалению, они уже касаются не только взрослого населения - они касаются и детей", - сказал Данилов.

Также, по его словам, Украина намерена ужесточить требования для въезда граждан из стран, где распространился "индийский" штамм.

"У нас есть четыре страны плюс одна - там будут жесткие ограничения ... Это Индия, РоSSия, Беларусь и еще две страны ЕС . И мы будем ставить требования, чтобы уменьшить количество людей, которые будут оттуда приезжать", - пояснил Данилов.

Напомним, ранее о подготовке к третьей волне ковида заявила Киевская власть. "Учитывая ситуацию с заболеваемостью в мире и, в частности, в соседних странах, Киев уже принимает необходимые управленческие решения. Сейчас - период отпусков, и украинцы путешествуют как внутри страны, так и за границу. Конечно, во время путешествий риск заразиться увеличивается. К тому же, инфекционисты говорят о высокой контагиозности нового штамма вируса", - отметил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

14 июля в Украине впервые за несколько месяцев количество новых случаев COVID-19 превысило число вылечившихся. Пока число заражений не превышает тысячи в сутки, но и в Национальной академии наук, и в Киевской школе экономики прогнозируют новую волну ковида еще до конца лета.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что МОЗ не исключает вероятности введения локдауна осенью, однако пока делает все, чтобы избежать усиления карантина. Он призвал украинцев вакцинироваться.