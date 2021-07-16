Беларусь рассчитывает, что РоSSия покроет ее убытки от санкций Запада

Это касается кредитно-финансовой поддержки банковской системы Беларуси, страхования заключенных соглашений.

Беларусь рассчитывает, что РоSSия покроет ее убытки от санкций Запада
Володимир Путін під час зустрічі з Олександром Лукашенком 22 квітня 2021 р
Фото: kremlin.ru

Глава белорусского правительства Роман Головченко считает, что поддержка РоSSии полностью перекроет возможные последствия для Беларуси от западных санкций.

Об этом сообщает БЕЛТА.

По словам Головченко, этот вопрос поднимался во время встречи Александра Лукашенко с президентом РФ Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге. Стороны договорились проработать совместный план, который должен помочь в противодействии санкционному давлению.

Детали плана премьер-министр Беларуси приводить не стал, сославшись на чувствительность темы.

"Это касается кредитно-финансовой поддержки белорусской банковской системы, страхования заключенных нами соглашений. Поэтому у нас нет сомнений, что в этой части поддержка РоSSии полностью перекроет те возможные последствия, на наступление которых рассчитывают те, кто эти санкции вводит", - заявил Головченко.

Он добавил, что РФ уже наработала "богатый опыт в противодействии санкционному давлению".

Напомним, Александр Лукашенко и президент РФ Владимир Путин во время недавней встречи договорились, среди прочего, совместно противодействовать санкциям Запада.

Ранее Александр Лукашенко уверял, что Беларуси и РоSSии не страшны западные санкции. Он также отмечал, что любые санкции - это возможности.

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