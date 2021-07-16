Дания снимает ограничения на въезд для украинцев

Въезд на территорию страны возможен со свежим отрицательным тестом при условии проведения теста по прибытию.

Дания снимает ограничения на въезд для украинцев
Дмитро Кулеба
Фото: aa.com.tr

Дания с 17 июля снимает введенные ранее для граждан Украины ограничения на въезд в рамках противодействия распространению коронавируса.

Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Дания открывается для всех типов путешествий украинцев уже завтра, 17 июля, с 16:00. Безвиз, как в старые добрые времена. Въезд возможен со свежим отрицательным тестом плюс тест по прибытию. Страна за страной восстанавливаем действие безвиза с ЕС", - написал Кулеба.

Напомним, вчера Совет ЕС внес Украину в оновленный список стран, для которых отменяется связанные с пандемией COVID-19 ограничения на поездки.

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