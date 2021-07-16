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2021-07-16
Дания снимает ограничения на въезд для украинцев
Въезд на территорию страны возможен со свежим отрицательным тестом при условии проведения теста по прибытию.
Дмитро Кулеба
Фото: aa.com.tr
Дания с 17 июля снимает введенные ранее для граждан Украины ограничения на въезд в рамках противодействия распространению коронавируса.
Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
"Дания открывается для всех типов путешествий украинцев уже завтра, 17 июля, с 16:00. Безвиз, как в старые добрые времена. Въезд возможен со свежим отрицательным тестом плюс тест по прибытию. Страна за страной восстанавливаем действие безвиза с ЕС", - написал Кулеба.
Напомним, вчера Совет ЕС внес Украину в оновленный список стран, для которых отменяется связанные с пандемией COVID-19 ограничения на поездки.