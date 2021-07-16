Дания снимает ограничения на въезд для украинцев

Въезд на территорию страны возможен со свежим отрицательным тестом при условии проведения теста по прибытию.

Дания с 17 июля снимает введенные ранее для граждан Украины ограничения на въезд в рамках противодействия распространению коронавируса.

Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Дания открывается для всех типов путешествий украинцев уже завтра, 17 июля, с 16:00. Безвиз, как в старые добрые времена. Въезд возможен со свежим отрицательным тестом плюс тест по прибытию. Страна за страной восстанавливаем действие безвиза с ЕС ", - написал Кулеба.