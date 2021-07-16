Данилов об обострении на Донбассе: "Это началось не вчера"

"И президент, и все наши военные, и те люди, которые к тому касаются, утром на 6:30 уже получают информацию о состоянии за минувшие сутки".

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов отметил, что СНБО, президент и военное командование вовремя получает информацию из зоны проведения операции Объединенных сил на Донбассе, а именно - об обострении ситуации в последнее время и увеличении обстрелов со стороны роSSийских оккупационных войск.

Об этом он рассказал на брифинге, отвечая на вопрос журналистки, обсуждается ли ситуация на фронте во время заседаний СНБО.

"То, что касается на территории Донецкой и Луганской области, то, что касается фронта ... Вы знаете, что и президент, и все наши военные, и те люди, которые к тому касающиеся, утром на 6:30 уже получают информацию о состоянии за минувшие сутки ... К большому сожалению, мы видим сегодня определенные обострения. Видим увеличение количества раненых наших ребят. Но это началось не вчера. Это происходит определенный период - он начался с января месяца, и он, к большому сожалению , не прекращается", - сказал Данилов.

Секретарь СНБО отметил, что Украина выполняет все договоренности по соблюдению режима прекращения огня.

"Еще раз подчеркиваю: то, что было подписано в Париже, украинская сторона выполнила все на 100%. К большому сожалению, роSSийская сторона не выполнила ни одного пункта", - сказал Данилов.

Напомним, за год "перемирия" на Донбассе погибли 45 украинских воинов, 145 получили ранения. Об этом во время заседания Постоянного совета ОБСЕ заявил постоянный представитель Украины при международных делегациях в Вене Евгений Цымбалюк.

Он отметил, что нарушение Россией Минских договоренностей не прекращается. Только за один день, 13 июля, погиб один украинский военнослужащий и шестеро получили ранения. Большинство этих потерь были в результате применения вооруженными формированиями РФ 152-мм и 120-мм артиллерии. Еще трое украинских бойцов получили ранения, двое - боевые травмы в четверг, 15 июля.

Как известно, в результате начатой в 2014 году на востоке Украины роSSийской вооруженной агрессии погибли около 14 тыс. человек, из которых более 4 тыс. - украинские военнослужащие.