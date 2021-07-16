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2021-07-16
Сенатор Дик Дурбин заверил в неизменной поддержке Соединенными Штатами Украины
С сенатором в США встречался Арсений Яценюк.
Фото: nfront.org.ua
Премьер-министр Украины 2014-2016 годов Арсений Яценюк во время визита в Вашингтон провел разговор с сенатором Диком Дурбином, сопредседателем группы поддержки Украины в сенате США.
Об этом сообщает пресс-служба Яценюка.
Яценюк и Дик Дурбин обсудили дальнейшее сотрудничество между США и Украиной, а также вопрос роSSийской агрессии против Украины, сотрудничество и помощь со стороны США в области безопасности, обеспокоенность относительно газопровода "Северный поток-2".
"Во времена, когда Украина сталкивается с постоянной роSSийской агрессией, США будут непоколебимым союзником украинского народа и его усилий для демократического и безопасного государства", - отметил сенатор.