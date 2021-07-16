Сенатор Дик Дурбин заверил в неизменной поддержке Соединенными Штатами Украины

Премьер-министр Украины 2014-2016 годов Арсений Яценюк во время визита в Вашингтон провел разговор с сенатором Диком Дурбином, сопредседателем группы поддержки Украины в сенате США .

Об этом сообщает пресс-служба Яценюка.

Яценюк и Дик Дурбин обсудили дальнейшее сотрудничество между США и Украиной, а также вопрос роSSийской агрессии против Украины, сотрудничество и помощь со стороны США в области безопасности, обеспокоенность относительно газопровода "Северный поток-2".