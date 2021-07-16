В РоSSии от ковида умер солист "Хора Турецкого", внесенный в "черный список Минкульта

Борис Горячев боролся с болезнью на протяжении трех недель.

В РоSSии от ковида умер солист "Хора Турецкого", внесенный в "черный список Минкульта
Фото: turetsky_choir

Солист "Хора Турецкого", 50-летний Борис Горячев, умер от коронавируса.

Об этом сообщается на странице хора в Instagram.

"Друзья, с большой раной на сердце сообщаем вам ужасную новость: Бориса Горячева с нами больше нет... Три недели он боролся с этой заразой!!! Мы молились и надеялись на чудо!!! Но у Бога свои планы... И ковид оказался сильнее", - говорится в сообщении.

Борис Горячев родился 7 октября 1971 года. Окончил Хоровое училище имени Свешникова и отделение хорового дирижирования Музыкально-педагогического института имени Гнесиных. В "Хоре Турецкого" пел с 2003 года.

После оккупации Крыма Россией "Хор Турецкого" выступал на полуострове, нарушая законодательство Украины, и снимал там клипы. В частности, хор принимал участие в концерте, посвященном годовщине оккупации Крыма.

Участники коллектива Константин Кабанов, Павел Бердников, Алексей Александров, Олег Бляхорчук, Михаил Кузнецов, Игорь Зверев, Евгений Тулинов, Армен Григорян, Вячеслав Фреш и его руководитель Михаил Турецкий с 16 февраля находятся в списке лиц, создающих угрозу нацбезопасности Украины, созданном Министерством культуры Украины.

18 февраля этого года в перечень попали также Евгений Кульмиса и Борис Горячев.

Напомним, в 2015 году, когда отношения РФ и Турции испортились из-за сбитого роSSийского Су-24, который залетел в воздушное пространство Турции, в "Хоре Турецкого" говорили о том, что задумываются над изменением названия коллектива, чтобы показать свой патриотизм.

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