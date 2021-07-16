В РоSSии от ковида умер солист "Хора Турецкого", внесенный в "черный список Минкульта

Солист "Хора Турецкого", 50-летний Борис Горячев, умер от коронавируса.

Об этом сообщается на странице хора в Instagram.

"Друзья, с большой раной на сердце сообщаем вам ужасную новость: Бориса Горячева с нами больше нет... Три недели он боролся с этой заразой!!! Мы молились и надеялись на чудо!!! Но у Бога свои планы... И ковид оказался сильнее", - говорится в сообщении.

Борис Горячев родился 7 октября 1971 года. Окончил Хоровое училище имени Свешникова и отделение хорового дирижирования Музыкально-педагогического института имени Гнесиных. В "Хоре Турецкого" пел с 2003 года.

После оккупации Крыма Россией "Хор Турецкого" выступал на полуострове, нарушая законодательство Украины, и снимал там клипы. В частности, хор принимал участие в концерте, посвященном годовщине оккупации Крыма.

Участники коллектива Константин Кабанов, Павел Бердников, Алексей Александров, Олег Бляхорчук, Михаил Кузнецов, Игорь Зверев, Евгений Тулинов, Армен Григорян, Вячеслав Фреш и его руководитель Михаил Турецкий с 16 февраля находятся в списке лиц, создающих угрозу нацбезопасности Украины, созданном Министерством культуры Украины.

18 февраля этого года в перечень попали также Евгений Кульмиса и Борис Горячев.