СНБО вводит санкции против девятерых человек из списка США

Совет национальной безопасности и обороны решил ввести санкции против еще девяти украинцев, которые уже находятся под санкциями США .

Об этом сообщил на брифинге секретарь СНБО Алексей Данилов по результатам заседания.

По его словам, сейчас санкции США действуют относительно 134 граждан Украины: 130 - под санкциями Минфина США и четыре гражданина - под санкциями Госдепа.

Из тех, кто под санкциями Минфина, четверо умерли, поэтому в списке остаются 126 человек. Относительно 100 из них СНБО уже ввел санкции. Теперь к ним добавились еще девять.

Данилов также уточнил, что в новом санкционные списке нет Андрея Деркача, Игоря Коломойского и Александра Дубинского.

"Ни Коломойского, ни Деркача, ни Дубинского в этом списке на данный момент нет. Что будет на следующих заседаниях - мы будем вас информировать", - сказал секретарь СНБО.

Напомним, 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении санкций в отношении народного депутата Украины из фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тараса Козака, а также восьми обществ с ограниченной ответственностью сроком на 5 лет. В санкционные списки попали, в частности, телеорганизации, которые вещают под логотипами 112, NewsOne, ZIK.

В начале марта США ввели санкции против Коломойского и его ближайших родственников за участие в коррупционных преступлениях. Президент Зеленский приветствовал это решение, однако Украина никаких санкций против Коломойского не ввела до сих пор.