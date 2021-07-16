СНБО вводит санкции против девятерых человек из списка США
Деркача, Коломойского и Дубинского среди них нет.
Совет национальной безопасности и обороны решил ввести санкции против еще девяти украинцев, которые уже находятся под санкциями США.
Об этом сообщил на брифинге секретарь СНБО Алексей Данилов по результатам заседания.
По его словам, сейчас санкции США действуют относительно 134 граждан Украины: 130 - под санкциями Минфина США и четыре гражданина - под санкциями Госдепа.
Из тех, кто под санкциями Минфина, четверо умерли, поэтому в списке остаются 126 человек. Относительно 100 из них СНБО уже ввел санкции. Теперь к ним добавились еще девять.
Данилов также уточнил, что в новом санкционные списке нет Андрея Деркача, Игоря Коломойского и Александра Дубинского.
"Ни Коломойского, ни Деркача, ни Дубинского в этом списке на данный момент нет. Что будет на следующих заседаниях - мы будем вас информировать", - сказал секретарь СНБО.
Напомним, 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении санкций в отношении народного депутата Украины из фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тараса Козака, а также восьми обществ с ограниченной ответственностью сроком на 5 лет. В санкционные списки попали, в частности, телеорганизации, которые вещают под логотипами 112, NewsOne, ZIK.
В начале марта США ввели санкции против Коломойского и его ближайших родственников за участие в коррупционных преступлениях. Президент Зеленский приветствовал это решение, однако Украина никаких санкций против Коломойского не ввела до сих пор.
В мае 2021 секретарь СНБО Данилов заявил, что Украина рассмотрит вопрос санкций против Коломойского, как только получит от американской стороны соответствующие документы о санкциях. В посольстве США отметили, что Госдеп не должен предоставлять Киеву документы по санкциям против Коломойского, поскольку, во-первых, Штаты не дают общих пакетов документации, используемой при внедрении санкций против коррупционеров в США; а во-вторых, Коломойский - гражданин Украины, и украинские правоохранительные органы имеют все полномочия для расследования с целью привлечения его к ответственности за любые преступления, которые он, возможно, совершил.