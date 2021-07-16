На Луганщине беспилотник оккупационных войск пересек линию разграничения

В течение суток на Донбассе не стреляли.

На Луганщине беспилотник оккупационных войск пересек линию разграничения
Фото: facebook.com/pressjfo.news

С начала суток в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня, а именно - беспилотник роSSийских наемников пересек линию разграничения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"На Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа «Орлан-10» с пересечением линии разграничения. О факте нарушения Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ, применяя установленный координационный механизм", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в районе ООС выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Пиротехники ГСЧС разминировали почти 8 гектаров территории и передали на уничтожение 123 взрывоопасных предмета.

"Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", - отметили в штабе.

Напомним, сегодня заместитель помощника государственного секретаря США, и. о. временного поверенного в делах США в Украине Джордж Кент посетил район проведения Операции объединенных сил. Ранее, 15 июля, Донбасс посетила делегация посольства США в Украине.

В июне зону боевых действий на Донбассе второй раз с начала года посетила глава ОБСЕ министр иностранных дел Королевства Швеция Анн Линде.

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