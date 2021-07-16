Мэр Житомира анонсировал строительство в городе патронного завода

Инвесторами якобы являются американцы, но фирма зарегистрирована на киевлянина.

Мэр Житомира Сергей Сухомлин анонсировал строительство на территории города патронного завода.

"После 2014 года Украина фактически потеряла единственный завод, который производит патроны. Он работал в Луганске. Благодаря американским инвесторам, в Житомире может появиться патронный завод", - написал он в фейсбуке.

Мэр сообщил, что промышленную площадку планируют разместить на территории бывшего завода станков-автоматов.

На заседании городского совета депутаты дали согласие на разделение земельного участка площадью 14,5 га на ул. Королева, 132 с целью дальнейшей передачи его ООО "Житомирский патронный завод".

Участок, на котором должно появиться новое предприятие
Участок, на котором должно появиться новое предприятие

По словам Сухомлина инвестор, который якобы выбрал Житомир среди Днепра и Львова, собирается вложить в производство более 100 млн долларов и создать сотни рабочих мест.

По данным аналитической системы YouControl, ООО "Житомирский патронный завод" - это новая компания, зарегистрированная 8 июля 2021 года с уставным капиталом 200 тысяч гривен. Единственным учредителем и конечным бенефициаром компании является Дмитрий Алексеевич Сафонов. Он также является совладельцем ООО "Бирмания", занимающейся продажей пива.

Напомним, ранее в Украине функционировал Луганский патронный завод, который производил боеприпасы для стрелкового оружия и ныне расположен на временно неподконтрольной украинской власти территории.

В октябре 2015 года премьер-министр Арсений Яценюк говорил, что Украина собирается приобрести новую линию для производства боеприпасов.

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