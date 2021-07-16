Денисова назвала обвинительный акт Есипенко "примером запугивания независимых журналистов"

Вчера в подконтрольном РоSSии так называемом "Симферопольском районном суде" прокуроры объявили обвинительный акт украинскому журналисту Владиславу Есипенко. Ему грозит 18 лет лишения свободы.

Как заявила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, обвинительный акт Есипенко является примером запугивания независимых журналистов, подавлением свободы мысли в оккупированном Россией Крыму.

Есипенко обвиняют в якобы "незаконном изготовлении взрывчатых веществ и хранении оружия". Он свою вину не признает.

"Такой обвинительный акт является примером запугивания независимых журналистов, подавлением свободы мысли во временно оккупированном Крыму и еще одним свидетельством политики преследования и репрессий украинских граждан страной-оккупантом", - считает украинский омбудсман.

Она призвала международное сообщество продолжить санкционное и политическое давление на страну-агрессора для освобождения всех, кого незаконно удерживает РФ на временно оккупированных территориях Крыма, Донецкой и Луганской областей.

Есипенко задержали 10 марта и арестовали. Его подозревают в сборе информации "в интересах спецслужб Украины по заданию офицера действующего резерва 8-го отдела 5-го департамента СВР Украины полковника Кравчука В.А." и в изготовлении самодельного взрывного устройства.

В марте стало известно, что задержанного журналиста пытали током.