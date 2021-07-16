Тупицкому сообщили новое подозрение

Государственное бюро расследований сообщило бывшему главе Конституционного суда Александру Тупицкому новое подозрение.

На сайте Офиса генпрокурора сообщается, что Тупицкому инкриминируют ч. 2 ст. 361 Уголовного кодекса за несанкционированное вмешательство в работу автоматизированной системы дистанционного обслуживания клиентов Государственной казначейской службы Украины.

"Экс-глава Суда после отстранения от должности из-за сообщения о подозрении в декабре 2020 года передал защищенный электронный носитель с собственным ключом квалифицированной электронной подписи и пароль к нему главному бухгалтеру и дал незаконное указание о дальнейшем использовании этого ключа от его имени и вместо него для подписания платежных и других документов в автоматизированной системе. Такие несанкционированные вмешательства происходили даже во время пребывания подозреваемого за рубежом. В частности, таким образом было подписано более 200 электронных платежных поручений, электронных документов по бюджетным обязательствам, по распределению показателей сводных смет, распределению открытых ассигнований и сметных назначений и т.д.", - говорится в сообщении.

Напомним, что первое уголовное дело против Тупицкого касается завладения активами ЗАО "Зуевский энергомеханический завод".

21 декабря прошлого года "Схемы" опубликовали разговор Тупицкого, который свидетельствует о его возможной причастности к судейскому мошенничеству. В расследовании журналистов отмечается, что в октябре 2018 года следователи Генпрокуратуры записывали разговоры Тупицкого в рамках уголовного дела по экс-главе Высшего хозяйственного суда Виктору Татькову, который находится в розыске. Тупицкий, который на тот момент был заместителем главы КСУ, позвал на встречу в кафе своего знакомого, донецкого бизнесмена Владислава Дрегера, который тогда уже сотрудничал с правоохранителями и осуществил запись этого разговора.

Как следует из записи, Тупицкий пытался убедить Дрегера не свидетельствовать правоохранителям о его роли в событиях вокруг Зуевского энергомеханического завода (г. Зугрэс), в завладении которым в настоящее вермя подозревается Татьков.

После публикации этих материалов президент Владимир Зеленский отстранил Тупицкого от должности судьи КСУ.

ГБР сообщило Тупицкому о подозрении по ст.386 (препятствование явке свидетеля, потерпевшего, эксперта, принуждение их к отказу от дачи показаний или заключения) и ч.2 ст.384 (заведомо ложное показание свидетеля в сочетании с искусственным созданием доказательств защиты) . При этом сам Тупицкий отказался признавать себя подозреваемым.