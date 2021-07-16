Белорусские силовики выломали двери в офисе "Радио Свобода" и задержали журналистов

Обыски в правозащитных и других неправительственных организациях и журналистов продолжаются уже третий день подряд.

В офисе белорусской службы "Радио Свобода" в Минске во время обыска выломали несколько дверей и вынесли из помещения технику. Также были задержаны журналисты.

Фото: twitter.com/franakviacorka

Об этом сообщают независимые телеграмм-каналы, а также бывший сотрудник "Радио Свобода", общественный деятель Франак Вячорка.

Reportedly, at this moment Lukashenka’s thugs are breaking down the door in the Minsk office of @RFERL. This morning, journalists of @svaboda and @Belsat_TV, many of my friends were detained. I feel like we are back in Stalinism, somewhere in 1937. Every morning—pogroms and raids pic.twitter.com/fgkI9VhkU0

— Franak Via?orka (@franakviacorka) July 16, 2021

Ранее сегодня сообщалось об обысках в нескольких журналистов, связанных с "Радио Свобода" и телеканалом "Белсат". После обысков по месту жительства были задержаны журналист Олег Груздилович и бывшая сотрудница этого СМИ Инна Студзинская.

Обыски в правозащитных и других неправительственных организациях и журналистов продолжаются в Беларуси уже третий день подряд.

На прошлой неделе белорусские силовики провели масштабную облаву на независимые издания "Наша нива", "Брестская газета", Intex-press, Orsha.eu, "Медиа-Полесье".

А уже на этой неделе произошли обыски в многочисленных правозащитных организациях, в том числе в правозащитном центре "Весна", который ведет реестр политических заключенных.

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