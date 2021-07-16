Экс-нардеп Пресман получил три года условно

Бывший депутат Верховной Рады Александр Пресман, который сейчас является главой Раздельнянского районного совета, получил три года условно за получение незаконной компенсации на жилье.

Об этом сообщила "Трансперенси Интернешнл Украина".

Пресмана обвиняли в получении незаконной компенсации за проживание в гостинице " Киев " в размере почти 1 млн гривен в течение 2014-2018 годов. Его действия квалифицировали по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины, а именно - злоупотребление властью, повлекшее тяжкие последствия.

Экс-нардепу могло грозить от 3 до 6 лет лишения свободы, но он пошел на сделку со следствием, признав свою виновность.

После этого ему было назначено наказание в виде лишения свободы на 3 года, но его освободили от основного наказания на испытательный срок такой же продолжительности и запретили занимать госдолжности в течение года.

Кроме того, Пресман выплатит штраф в размере 17 тыс. грн и 23 тыс. грн расходов на проведение экспертиз по делу.

Напомним, что это уже четвертое подобное дело, которое рассматривалось в ВАКС.

Бывший народный депутат Александр Черненко также получил три года условно, а Андрея Левуса и Руслана Сольвара оправдали.