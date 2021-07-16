Били ногами в лицо: двое неизвестных в Днепре напали на правозащитницу

Полиция квалифицировала нападение как покушение на убийство.

Били ногами в лицо: двое неизвестных в Днепре напали на правозащитницу
Наталія Ешонкулова
Фото: facebook.com/Наташа Эшонкулова

В Днепре вечером 15 июля жестоко избили правозащитницу Наталью Эшонкулову. На женщину напали двое мужчин и били ногами в лицо.

Как рассказала потерпевшая, у нее сотрясение мозга, сломан нос, выбиты зубы, огромная шишка на лбу, рассечение. Женщина вся в крови.

По словам Эшонкуловой, соседка напугала нападающих, иначе они бы ее убили.

Женщина связывает нападение со своей профессиональной деятельностью. Она считает, что в ее избиении причастны люди бизнесмена Александра Петровского.

Полиция квалифицировала факт избиения Эшонкуловой как покушение на убийство.

Согласно сообщению правоохранителей, преступление произошло 15 июля около 20:00 в подъезде дома в Амур-Нижнеднепровском районе г. Днепр.

Двое неизвестных напали на женщину 1984 года рождения, избили ее и убежали.

С травмами головы пострадавшую доставили в больницу.

По данному факту следственными ОП № 1 Днепровского РУП открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на умышленное убийство). Начато досудебное расследование.

"Полиция рассматривает все версии преступления, одна из которых является общественная деятельность потерпевшей. Проводятся оперативные мероприятия по установлению причастных к нападению лиц и их задержанию", - говорится в сообщении.

По данным днепровских СМИ, Наталья Эшонкулова расследует местную преступность, занимается защитой пострадавших от рейдерских захватов в Днепре, является предпринимателем и председателем организации "Укры".

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