Били ногами в лицо: двое неизвестных в Днепре напали на правозащитницу
Полиция квалифицировала нападение как покушение на убийство.
В Днепре вечером 15 июля жестоко избили правозащитницу Наталью Эшонкулову. На женщину напали двое мужчин и били ногами в лицо.
Как рассказала потерпевшая, у нее сотрясение мозга, сломан нос, выбиты зубы, огромная шишка на лбу, рассечение. Женщина вся в крови.
По словам Эшонкуловой, соседка напугала нападающих, иначе они бы ее убили.
Женщина связывает нападение со своей профессиональной деятельностью. Она считает, что в ее избиении причастны люди бизнесмена Александра Петровского.
Полиция квалифицировала факт избиения Эшонкуловой как покушение на убийство.
Согласно сообщению правоохранителей, преступление произошло 15 июля около 20:00 в подъезде дома в Амур-Нижнеднепровском районе г. Днепр.
Двое неизвестных напали на женщину 1984 года рождения, избили ее и убежали.
С травмами головы пострадавшую доставили в больницу.
По данному факту следственными ОП № 1 Днепровского РУП открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на умышленное убийство). Начато досудебное расследование.
"Полиция рассматривает все версии преступления, одна из которых является общественная деятельность потерпевшей. Проводятся оперативные мероприятия по установлению причастных к нападению лиц и их задержанию", - говорится в сообщении.
По данным днепровских СМИ, Наталья Эшонкулова расследует местную преступность, занимается защитой пострадавших от рейдерских захватов в Днепре, является предпринимателем и председателем организации "Укры".