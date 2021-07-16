В Беларуси устроили массовые обыски у журналистов "Радио Свобода" и "Белсат"

Не менее троих задержали.

В Беларуси устроили массовые обыски у журналистов "Радио Свобода" и "Белсат"
Фото: Радыё Свабода

Силовые органы Беларуси в пятницу утром устроили массовые обыски у журналистов, сотрудничающих с "Радио Свобода" и "Белсат".

Об этом сообщается на сайтах изданий.

Задержаны не менее трех журналистов - Анна Голета ( "Белсат"), Олег Грузьдилович и Инесса Студинская ("Радио Свобода"), у которой в прошлом году аннулировали аккредитацию на работу в Беларуси.

Всего обыски коснулись более десятка журналистов и их родственников.

Напомним, что на прошлой неделе белорусские силовики провели масштабную облаву на независимые издания "Наша нива", "Брестская газета", Intex-press, Orsha.eu, "Медиа-Полесье".

На этой неделе прошли обыски в многочисленных правозащитных организациях, в том числе в правозащитном центре "Весна", который ведет реестр политических заключенных.

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