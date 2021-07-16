Оккупанты ранили троих военных ВСУ на Донбассе

За прошедшие сутки, 15 июля, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано восемь нарушений режима прекращения огня со стороны роSSийских наемников.

В результате вражеских обстрелов трое военных получили ранения, двое - боевые травмы, информирует пресс-центр ООС.

"Воины находятся в лечебных учреждениях. Состояние одного защитника - тяжелое, других - удовлетворительное", - говорится в сообщении.

В четверг неподалеку от Причепиловки вооруженные формирования РоSSийской Федерации вели огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Вблизи Новоалександровки враг применял противотанковые ракетные комплексы.

В районе поселка Нью-Йорк оккупанты дважды открывали огонь из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов 120-го и 82-го калибров.

Около Широкино боевики обстреливали наши позиции из минометов 120-го калибра. Неподалеку от Песчаного вооруженные формирования РФ вели огонь из стрелкового оружия. В районе Марьинки противник применял автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.

На обстрелы противника украинские военные открывали ответный огонь.

Кроме того, в Луганской области был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

По состоянию на 7:00 16 июля зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. На Луганщине вражеский беспилотник пересек линию разграничения.

Напомним, 14 июля роSSийско-оккупационные войска 13 раз обстреляли позиции ОС. В результате обстрелов двое военнослужащих получили ранения. Воины находятся в лечебном учреждении. Сообщалось, что состояние одного раненого - удовлетворительное, второго - средней тяжести.