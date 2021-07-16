В Афганистане погиб Пулитцеровский лауреат из Reuters

Фотограф снимал бои между афганским спецназом и "Талибаном".

Фото: twitter.com/dansiddiqui

В Афганистане во время боев между "Талибаном" и правительственными войсками погиб 38-летний фотокорреспондент агентства Reuters, лауреат Пулитцеровской премии Даниш Сиддикуи.

Гражданин Индии, он сотрудничал с Reuters с 2010 года, а в 2018 году в составе фотослужбы агентства получил Пулитцеровскую премию в номинации "художественная фотография" за серию фотографий, посвященных беженцам рохинджа из Мьянмы.

Он также освещал войны в Афганистане и Ираке, демократические протесты в Гонконге, беспорядки и эпидемии коронавируса в Индии.

Во время последней командировки фотограф присоединился к афганскому спецназу в городе Кандагар, вместе с которым в начале этой недели он попал под обстрел боевиков "Талибана" в окрестностях города.

Погиб во время боя близ границы с Пакистаном.

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