?Рада установила День ответственности человека в день рождения Богдана Гаврилишина

Верховная Рада установила всеукраинский День ответственности человека, который будет отмечаться 19 октября, в день рождения автора "Декларации ответственности человека" Богдана Гаврилишина.

За соответствующее решение в пятницу проголосовали 308 депутатов парламента.

Гаврилишин был известным в мире ученым, членом Римского клуба, Мировой академии искусств и науки, Международной академии менеджмента, соучредителем бизнес-школы "МИМ-Киев", Международного института менеджмента в Индии («МИМ-Дели»), соучредителем Всемирного экономического форума в Давосе , автором книг "Остаюсь украинцем", "Указатели в будущее. К эффективным обществам", советником первого президента Украины, четырех глав Верховной Рады и трех премьер-министров.

Он умер в 2016 году. В этом году исполняется 95 лет со дня его рождения.

В 2014 году профессор Гаврилишин создал декларацию о 15 ответственностях человека, которые являются указателями к более демократическому, инклюзивному и эффективному обществу с точки зрения гуманистических ценностей. Среди них - говорить правду, заботиться о своем здоровье, учиться на протяжении всей жизни и т.д.