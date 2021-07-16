Рада установила День ответственности человека в день рождения Богдана Гаврилишина

Депутаты решили поддержать "Декларацию ответственности человека".

?Рада установила День ответственности человека в день рождения Богдана Гаврилишина
Богдан Гаврилишин
Фото: twitter.com/poroshenko

Верховная Рада установила всеукраинский День ответственности человека, который будет отмечаться 19 октября, в день рождения автора "Декларации ответственности человека" Богдана Гаврилишина.

За соответствующее решение в пятницу проголосовали 308 депутатов парламента.

Гаврилишин был известным в мире ученым, членом Римского клуба, Мировой академии искусств и науки, Международной академии менеджмента, соучредителем бизнес-школы "МИМ-Киев", Международного института менеджмента в Индии («МИМ-Дели»), соучредителем Всемирного экономического форума в Давосе , автором книг "Остаюсь украинцем", "Указатели в будущее. К эффективным обществам", советником первого президента Украины, четырех глав Верховной Рады и трех премьер-министров.

Он умер в 2016 году. В этом году исполняется 95 лет со дня его рождения.

В 2014 году профессор Гаврилишин создал декларацию о 15 ответственностях человека, которые являются указателями к более демократическому, инклюзивному и эффективному обществу с точки зрения гуманистических ценностей. Среди них - говорить правду, заботиться о своем здоровье, учиться на протяжении всей жизни и т.д.

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