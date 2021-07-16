Рада приняла закон о территориальной обороне и увеличила численность ВСУ

Верховная Рада на последнем пленарном заседании пятой сессии приняла президентский проект закона об основах национального сопротивления (№5557) и в связи с этим увеличила численность Вооруженных сил Украины (№5558).

Соответствующие законопроекты поддержали 313 и 312 депутатов.

Законопроект о национальном сопротивлении регулирует вопросы развития территориальной обороны, организации сопротивления на оккупированной территории во время отпора вооруженной агрессии и соответствующей подготовки граждан Украины.

Предполагается, что в составе Вооруженных сил Украины появится отдельный род - Силы территориальной обороны. Кроме того, территориальная оборона будет иметь гражданскую составляющую (органы государственной и местной власти) и военно-гражданскую (штабы зон территориальной обороны, добровольческие формирования территориальных общин).

Общее руководство национальным сопротивлением будет осуществлять Президент Украины, а непосредственное - главнокомандующий ВСУ через командующего Сил территориальной обороны.

Руководство движением сопротивления будет осуществляться через командующего Сил специальных операций. Задачей сопротивления будет препятствование действиям войск противника и участие в проведении специальных операций, таких как разведка.

В связи с формированием Сил территориальной обороны общая численность ВСУ увеличивается на 15 тысяч человек (до 261 тысячи), в том числе военнослужащих - на 11 тысяч (до 215 тысяч).

В мирное время в Силах территориальной обороны будут служить контрактники и офицеры-срочники, а в особый период будут участвовать военнообязанные и резервисты. Добровольческие формирования территориальных общин будут формироваться за счет добровольцев.

Закон планируется ввести в действие с 1 января 2022 года.

Напомним, что в первом чтении эти законопроекты приняли в конце июня.