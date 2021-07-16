Рада приняла закон о территориальной обороне и увеличила численность ВСУ

Депутаты поддержали инициативу Зеленского.

Рада приняла закон о территориальной обороне и увеличила численность ВСУ
Фото: пресслужба 112 обрТрО

Верховная Рада на последнем пленарном заседании пятой сессии приняла президентский проект закона об основах национального сопротивления (№5557) и в связи с этим увеличила численность Вооруженных сил Украины (№5558).

Соответствующие законопроекты поддержали 313 и 312 депутатов.

Законопроект о национальном сопротивлении регулирует вопросы развития территориальной обороны, организации сопротивления на оккупированной территории во время отпора вооруженной агрессии и соответствующей подготовки граждан Украины.

Предполагается, что в составе Вооруженных сил Украины появится отдельный род - Силы территориальной обороны. Кроме того, территориальная оборона будет иметь гражданскую составляющую (органы государственной и местной власти) и военно-гражданскую (штабы зон территориальной обороны, добровольческие формирования территориальных общин).

Общее руководство национальным сопротивлением будет осуществлять Президент Украины, а непосредственное - главнокомандующий ВСУ через командующего Сил территориальной обороны.

Руководство движением сопротивления будет осуществляться через командующего Сил специальных операций. Задачей сопротивления будет препятствование действиям войск противника и участие в проведении специальных операций, таких как разведка.

В связи с формированием Сил территориальной обороны общая численность ВСУ увеличивается на 15 тысяч человек (до 261 тысячи), в том числе военнослужащих - на 11 тысяч (до 215 тысяч).

В мирное время в Силах территориальной обороны будут служить контрактники и офицеры-срочники, а в особый период будут участвовать военнообязанные и резервисты. Добровольческие формирования территориальных общин будут формироваться за счет добровольцев.

Закон планируется ввести в действие с 1 января 2022 года.

Напомним, что в первом чтении эти законопроекты приняли в конце июня.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Михаил Поплавский назвал размер своей ректорской пенсииМихаил Поплавский назвал размер своей ректорской пенсии
РоSSийский рэпер Моргенштерн утверждает, что, несмотря на запрет, въехал в УкраинуРоSSийский рэпер Моргенштерн утверждает, что, несмотря на запрет, въехал в Украину
Куратор группы "слуг" бизнесмен Павлюк ведет переговоры с окружением Медведчука и Козака, - Bihus.InfoКуратор группы "слуг" бизнесмен Павлюк ведет переговоры с окружением Медведчука и Козака, - Bihus.Info
Освобожденный после задержания в Беларуси гражданин Украины заявил, что его пытали в КГБОсвобожденный после задержания в Беларуси гражданин Украины заявил, что его пытали в КГБ
ВМС Украины получили первый ударный беспилотник Bayraktar TB2ВМС Украины получили первый ударный беспилотник Bayraktar TB2
Блок рекламы


Похожие новости
Рада установила День ответственности человека в день рождения Богдана ГаврилишинаРада установила День ответственности человека в день рождения Богдана Гаврилишина
Рада закрыла пятую сессию IX созываРада закрыла пятую сессию IX созыва
Рада на следующей неделе соберется на внеочередную сессиюРада на следующей неделе соберется на внеочередную сессию
"Антиахметовский" законопроект едва не догнал "антиколомойский" по количеству поправок"Антиахметовский" законопроект едва не догнал "антиколомойский" по количеству поправок
Украинский язык в театрах, кино и на телевидении: вступили в силу новые положения закона о языкеУкраинский язык в театрах, кино и на телевидении: вступили в силу новые положения закона о языке
Рада разрешила создавать лицеи в малых городахРада разрешила создавать лицеи в малых городах
Рада сделала шаг к введению электронной регистрации места жительстваРада сделала шаг к введению электронной регистрации места жительства
Рада запретила продажу лекарственных средств детям до 14 летРада запретила продажу лекарственных средств детям до 14 лет
КСУ обнародовал решение о конституционности закона о языкеКСУ обнародовал решение о конституционности закона о языке
Рада приняла закон о режиме "без бумаг"Рада приняла закон о режиме "без бумаг"
Последние новости
Подгружаем последние новости