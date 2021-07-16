Британия поможет Украине в разработке энергостратегии

Британия поможет Украине в разработке энергостратегии

Министерство энергетики пригласило правительство Британии к участию в разработке энергетической стратегии Украины до 2050 года. Об этом говорится в сообщении Министерства энергетики, передают Українські Новини.

Согласно ему, 14 июля Кабмин поручил Минэнерго, при участии Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, Министерства экономики, Министерства финансов, Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов, Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности, Министерства развития общин и территорий, Министерства социальной политики, Министерства инфраструктуры, Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Государственной службы статистики и Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению создать рабочую группу на уровне заместителей руководителей органов власти по подготовке обновленной энергетической стратегии Украины.

"Минэнерго уже привлекло международную техническую помощь к разработке энергетической стратегии Украины до 2050 года. Кроме того, Минэнерго пригласило Правительство Великобритании присоединиться к процессу. С британской стороной согласованы концептуальные основы и календарный график реализации проекта технической поддержки обновления Энергостратегии при содействии Фонда эффективного управления", - говорится в сообщении Минэнерго.

Отмечается, что британские партнеры выбрали компанию "КПМГ-Украина" в качестве консультанта.

Как сообщали Українські Новини, Рада обязала производителей продавать электроэнергию по двухсторонним договорам на аукционах.

Также АМКУ усматривает признаки антиконкурентных согласованных действий на рынке электроэнергии.


МинПром по материалам Укринформ

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