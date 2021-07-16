Делегация посольства США в Украине побывала в зоне ООС

США и впредь будут поддерживать Украину.

Заместитель помощника государственного секретаря США, и. о. временного поверенного в делах США в Украине Джордж Кент посетил район проведения операции Объединенных сил.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Он отметил, что США и дальше будут поддерживать Украину в стремлении защитить свою территориальную целостность и независимость. Делегация посольства США в Украине посетила Донбасс 15 июля, сообщает пресс-центр ООС.

Во время брифинга Кент и командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко обсудили текущую ситуацию безопасности в районе проведения ООС, вопрос совместимости подразделений Вооруженных сил Украины и армий стран НАТО, а также внедрение стандартов НАТО в ВСУ.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

"США поддерживают Украину в ее стремлении защитить свою территориальную целостность и независимость. И будут продолжать это делать, в том числе предоставляя необходимую материально-техническую помощь", - отметил Кент.

Он отметил, что США постоянно наблюдают за ситуацией на Донбассе и остаются надежным партнером Украины.

Джордж Кент
Фото: facebook.com/pressjfo.news
Джордж Кент

Американские дипломаты также получили отзывы об эффективности материально-технической помощи, которую США оказали Украине в течение 2014-2021 годов.

"Подразделения ВС Украины используют станции связи, контрбатарейные радары, санитарные автомобили и много других средств, предоставленных правительством США. Это все очень помогает нашим военным в отпоре роSSийской агрессии. Выражаю искренние слова благодарности американскому народу за надежную поддержку и такую важную для нас помощь", - сказал Кравченко.

Посольство США в Украине сообщило, что на Донбассе Кент обсудил с представителями ООС и ОТУ "Восток" противодействие агрессии РФ, а также то, что США могут сделать в поддержку территориальной целостности Украины.

Временный поверенный США встретился с бывшими политическими заключенными, членами их семей и правозащитниками.

"РоSSия и контролируемые ею силы должны прекратить преследование и немедленно освободить всех украинских политзаключенных", отмечают в американском посольстве.

Напомним, в июне зону боевых действий на Донбассе во второй раз с начала года посетила глава ОБСЕ, министр иностранных дел Королевства Швеция Анн Линде.

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