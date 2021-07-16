"Антиахметовский" законопроект едва не догнал "антиколомойский" по количеству поправок

Депутаты предложили более 10 тысяч изменений.

"Антиахметовский" законопроект едва не догнал "антиколомойский" по количеству поправок
Фото: Михаил Палинчак

Депутаты Верховной Рады предложили около 10 тысяч поправок к законопроекту №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс и другие законы, который называют "антиахметовским" по аналогии с банковским "антиколомойским" законом.

Об этом сообщил глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"К антиолигархическому налоговому закону 5600 представлено более 10 тысяч поправок неравнодушных народных депутатов. Более (16 тыс.) было подано только к «антиколомойскому» закону. Таким образом, количество поправок кратно превышает количество норм проекта. Не будем называть их спамом, но отметим, что на спам у нас всегда есть антиспам процедуры. Это, возможно, нас несколько задержит, но точно не остановит на пути к ликвидации милых сердцу разного уровня олигархов льгот, пробелов и схем уклонения", - написал Гетманцев в фейсбуке.

Законопроект, в который подано так много поправок, предусматривает налоговые изменения, в том числе и на землю, недвижимость, разработку недр, золото и даже ренту за пользование водой. Кабмин необходимость такого документа аргументировал сбалансированием бюджетных поступлений. Ожидается, что благодаря изменениям государственный бюджет получит дополнительно несколько десятков миллиардов гривен в год.

Напомним, что в 2020 году к "антиколомойскому" закону подали более 16 тысяч поправок. Если бы депутаты решили начать их рассмотрение по обычной процедуре, то это могло бы затянуться на несколько месяцев, и работа парламента была бы заблокирована.

Поэтому был принят закон об особой процедуре принятия законопроектов с избыточным количеством правок.

Благодаря этому "антиколомойский" закон был принят во втором чтении меньше чем через час.

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