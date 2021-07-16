Антона Геращенко вызывают в суд по иску Порошенко

Дело касается заявления заместителя главы МВД о якобы причастности Порошенко к беспорядкам под Офисом президента.

Заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко вызывают в Печерский райсуд по иску лидера "Евросолидарности" Петра Порошенко. Иск к Геращенко и МВД касается заявлений о якобы причастности нардепа к акции под Офисом президента, которая закончилась вандализмом.

Об этом с парламентской трибуны сообщил нардеп " ЕС " Андрей Парубий. Геращенко должен явиться в суд 23 июля.

По словам Парубия, за его однопартийцем, депутатом Киевсовета Виктором Кононенко якобы ведется слежка. В " ЕС " считают, что к этому может быть причастна власть, а сама ситуация связана с заявлениями о причастности политсилы к митингу 20 марта 2021 года.

"Порошенко направил иск в МВД и лично Геращенко с требованием признать эту информацию недостоверной, унижающей честь и достоинство и наносящей ущерб репутации", - заявил Парубий.

Антон Геращенко вызывается в суд в качестве ответчика.

Ранее Антон Геращенко в эфире "Радио Свобода" после митинга заявил, что пятый президент, ныне - народный депутат Петр Порошенко "был заинтересован в провокациях под ОП" во время митинга в поддержку Сергея Стерненко.