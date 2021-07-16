Байден и Меркель подписали декларацию против агрессии РФ

Президент США Джо Байден и канцлер ФРГ Ангела Меркель по итогам встречи в Вашингтоне 15 июля подписали "Вашингтонскую декларацию".

В документе говорится о создании "немецко-американского форума будущего" и о "экономическом диалоге", передает DW.

Это "документ, подтверждающий нашу приверженность твердым демократическим принципам, которые лежат в основе обеих наших стран, а также то, как мы будем их применять, чтобы отвечать на наиболее значимые вызовы сегодняшнего и завтрашнего дня. Обе наши страны понимают необходимость доказательства того, что демократии смогут удовлетворить потребности наших людей во второй четверти 21-го века", - заявил Байден на пресс-конференции в Белом доме.

Он добавил, что США и Германия будут отстаивать демократические принципы и общие права, когда будут "видеть, что Китай или любая другая страна работают над тем, чтобы подорвать свободные и открытые общества".

В декларации отмечается, что США и ФРГ считают НАТО главным элементом обеспечения безопасности Европы и подчеркивают приверженность принципу совместной обороны. В связи с этим на пресс-конференции Джо Байден отметил, что Соединенные Штаты и Германия продолжат "выступать единым фронтом для защиты союзников на восточном фланге НАТО против роSSийской агрессии".

На встрече был также подписан документ о партнерстве в области энергетики и защиты климата. В нем в общей форме подчеркивается приверженность борьбе с климатическими изменениями и говорится о будущем сотрудничестве для поддержания энергетической безопасности и развития новых энергетических технологий.

Визит в Вашингтон стал для Меркель последней поездкой в США на посту федерального канцлера. В то же время она стала первой главой правительства европейского государства, приглашенной в Белый дом после избрания нового президента Соединенных Штатов.

Как сообщалось, Байден и Меркель не достигли соглашения по "Северному потоку-2". Главы государств "договорились не договариваться" в отношении роSSийского газопровода.