Байден и Меркель подписали декларацию против агрессии РФ

США и ФРГ считают НАТО главным элементом обеспечения безопасности Европы.

Байден и Меркель подписали декларацию против агрессии РФ
Фото: wikimedia.org

Президент США Джо Байден и канцлер ФРГ Ангела Меркель по итогам встречи в Вашингтоне 15 июля подписали "Вашингтонскую декларацию".

В документе говорится о создании "немецко-американского форума будущего" и о "экономическом диалоге", передает DW.

Это "документ, подтверждающий нашу приверженность твердым демократическим принципам, которые лежат в основе обеих наших стран, а также то, как мы будем их применять, чтобы отвечать на наиболее значимые вызовы сегодняшнего и завтрашнего дня. Обе наши страны понимают необходимость доказательства того, что демократии смогут удовлетворить потребности наших людей во второй четверти 21-го века", - заявил Байден на пресс-конференции в Белом доме.

Он добавил, что США и Германия будут отстаивать демократические принципы и общие права, когда будут "видеть, что Китай или любая другая страна работают над тем, чтобы подорвать свободные и открытые общества".

В декларации отмечается, что США и ФРГ считают НАТО главным элементом обеспечения безопасности Европы и подчеркивают приверженность принципу совместной обороны. В связи с этим на пресс-конференции Джо Байден отметил, что Соединенные Штаты и Германия продолжат "выступать единым фронтом для защиты союзников на восточном фланге НАТО против роSSийской агрессии".

На встрече был также подписан документ о партнерстве в области энергетики и защиты климата. В нем в общей форме подчеркивается приверженность борьбе с климатическими изменениями и говорится о будущем сотрудничестве для поддержания энергетической безопасности и развития новых энергетических технологий.

Визит в Вашингтон стал для Меркель последней поездкой в США на посту федерального канцлера. В то же время она стала первой главой правительства европейского государства, приглашенной в Белый дом после избрания нового президента Соединенных Штатов.

Как сообщалось, Байден и Меркель не достигли соглашения по "Северному потоку-2". Главы государств "договорились не договариваться" в отношении роSSийского газопровода.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Михаил Поплавский назвал размер своей ректорской пенсииМихаил Поплавский назвал размер своей ректорской пенсии
РоSSийский рэпер Моргенштерн утверждает, что, несмотря на запрет, въехал в УкраинуРоSSийский рэпер Моргенштерн утверждает, что, несмотря на запрет, въехал в Украину
Куратор группы "слуг" бизнесмен Павлюк ведет переговоры с окружением Медведчука и Козака, - Bihus.InfoКуратор группы "слуг" бизнесмен Павлюк ведет переговоры с окружением Медведчука и Козака, - Bihus.Info
Освобожденный после задержания в Беларуси гражданин Украины заявил, что его пытали в КГБОсвобожденный после задержания в Беларуси гражданин Украины заявил, что его пытали в КГБ
ВМС Украины получили первый ударный беспилотник Bayraktar TB2ВМС Украины получили первый ударный беспилотник Bayraktar TB2
Блок рекламы


Похожие новости
ГБР и прокуратура на год продлили против Порошенко дело о Томосе, - адвокатГБР и прокуратура на год продлили против Порошенко дело о Томосе, - адвокат
Лукашенко и Путин договорились совместно противодействовать западным санкциямЛукашенко и Путин договорились совместно противодействовать западным санкциям
С начала войны на Донбассе СБУ открыла более 23 тыс. производств по военной агрессии РФС начала войны на Донбассе СБУ открыла более 23 тыс. производств по военной агрессии РФ
Полиция применила слезоточивый газ против участников митинга ветеранов-силовиков под РадойПолиция применила слезоточивый газ против участников митинга ветеранов-силовиков под Радой
Украина и ЕС подписали меморандум о стратегическом партнерстве в сырьевой отраслиУкраина и ЕС подписали меморандум о стратегическом партнерстве в сырьевой отрасли
Зеленский рассказал, что был против языковых квот на ТВЗеленский рассказал, что был против языковых квот на ТВ
Меркель пообещала Украине транзит после запуска Севпотока-2Меркель пообещала Украине транзит после запуска Севпотока-2
В ВОЗ предостерегли от смешивания вакцин против ковида различных производителейВ ВОЗ предостерегли от смешивания вакцин против ковида различных производителей
Порошенко считает позорным дело против генерала ПавловскогоПорошенко считает позорным дело против генерала Павловского
Литва предложила ввести новые санкции против Беларуси за разжигание миграционного кризисаЛитва предложила ввести новые санкции против Беларуси за разжигание миграционного кризиса
Последние новости
Подгружаем последние новости