За год "перемирия" на Донбассе погибли 45 украинских воинов, 145 получили ранения

Нарушение Россией Минских договоренностей не прекращается.

За год "перемирия" на Донбассе погибли 45 украинских воинов, 145 получили ранения
Фото: Макс Левин

С начала действия Дополнительных мер по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года вооруженные формирования РФ на востоке Украины нарушили режим тишины почти 2 тысячи раз. В результате вражеских действий погибли 45 военнослужащих ВСУ, еще 145 ранены.

Об этом заявил постоянный представитель Украины при международных делегациях в Вене Евгений Цымбалюк во время заседания Постоянного совета ОБСЕ, передает Укринформ.

"На следующей неделе исполнится один год с момента вступления в силу дополнительных мер, направленных на прекращение боевых действий вдоль линии соприкосновения на Донбассе. В течение этого периода (до 14 июля этого года), который должен был быть мирным и стать прочной основой для дальнейшего прогресса в сфере безопасности, роSSийские вооруженные формирования 1 938 раз нарушили режим прекращения огня, 464 из которых - с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения", - отметил Цимбалюк.

Кроме того, за этот период роSSийские оккупационные войска 27 раз обстреляли жилые районы. Было зафиксировано 100 случаев использования ими БПЛА и 44 случая дистанционного минирования, в том числе запрещенными противопехотными минами.

"Погибли 45 украинских военнослужащих, еще 145 были ранены", - сообщил глава украинской миссии в ОБСЕ.

Он указал на то, что нарушение Россией Минских договоренностей не прекращается. Только за один день, 13 июля, погиб один украинский военнослужащий, еще шестеро получили ранения. Большинство этих потерь были в результате применения вооруженными формированиями РФ 152-мм и 120-мм артиллерии. Еще трое украинских бойцов получили ранения, двое - боевые травмы в четверг, 15 июля.

Как известно, в результате начатой в 2014 году на востоке Украины роSSийской вооруженной агрессии погибли около 14 тысяч человек, из которых более 4 тысяч - украинские военнослужащие.

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