Украинский язык в театрах, кино и на телевидении: вступили в силу новые положения закона о языке

Они касаются прежде всего сферы культуры.

Украинский язык в театрах, кино и на телевидении: вступили в силу новые положения закона о языке
Фото: Сергей Нужненко
Фото: Уполномоченный по защите государственного языка

С 16 июля вступили в силу новые положения закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", которые касаются прежде всего сферы культуры.

На сайте Уполномоченного по защите государственного языка отмечается, что с 16 июля 2021 года начинается новый этап воплощения норм этого закона, который обеспечит увеличение присутствия государственного языка в публичном пространстве и укрепление его статуса как государственного.

"В этот день вступают в силу нормы, которые являются важными для подавляющего большинства людей, поскольку они касаются сферы культуры и развлечений, туристической сферы, книгоиздания и работы книжных магазинов, кинопроизводства, демонстрации фильмов в кинотеатрах и на телевидении и т.д. (части 2-6, 8 статьи 23 , статья 26 Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного»)", - говорится в сообщении.

Культура и туризм

Все концерты, шоу, культурно-художественные, развлекательные и зрелищные мероприятия должны проводиться на государственном языке. Это не распространяется на исполнение песен, но касается языка ведущих таких мероприятий.

Афиши, постеры и объявления также должны изготовляться на украинском языке. Использование других языков допускается, если текст на иностранном языке не больше объемом и шрифтом, чем на государственном.

Кроме того, все спектакли на другом, чем государственный, языке в государственных и коммунальных театрах должны сопровождаться переводом на государственный язык с помощью субтитров, звукового перевода или другим способом.

В музеях и на выставках основным языком также должен быть государственный. Вся информация, в частности, аудиовизульная, должна подаваться на нем. Дублирование на других языках разрешается.

На украинском языке должно осуществляться также туристическое и экскурсионное обслуживание. На других языках - для иностранцев и лиц без гражданства.

Также отныне распространение и демонстрация фильмов в Украине должна происходить на украинском языке. Фильмы, созданные на иностранном языке, распространяются и демонстрируются, в том числе и на телевидении, дублированными или озвученными на государственном языке. Наряду с государственным языком фильмы могут содержать аудиодорожки на других языках. Демонстрация иностранных фильмов на языке оригинала с субтитрами на государственном языке разрешается в кинотеатрах, если количество таких сеансов не превышает 10% от всех сеансов или в рамках кинофестивалей. О показе фильма на языке оригинала с субтитрами должно быть сообщено заранее.

Именно эти положения пытались отсрочить некоторые депутаты. Соответствующий законопроект и поправки в уже действующие законы предлагали к нескольким законопроектам. Все попытки были или отозваны, или отклонены.

Книгоиздательство

С 16 июля украинские издатели обязаны издавать на государственным языке не менее 50% всех изданных в течение года наименований книжных изданий. Доля книг на государственном языке, имеющихся в продаже в каждом книжном магазине или другом заведении, осуществляющем книгораспространение, должна составлять не менее 50%.

Экзамен на знание языка

Также вступает в силу положение об экзамене на уровень владения государственным языком. Это касается лиц, претендующих на должности государственной службы. Для тех, кто уже работает, сдавать экзамен и получать государственный сертификат необязательно.

Напомним, что закон о языке вступает в силу постепенно. С 16 июля 2019 года в действие ввели основные его положения. Чуть ли не каждый год некоторые парламентарии пытаются изменить или отсрочить отдельные положения этого закона. В июле 2020 года "слуга народа" Максим Бужанский пытался протащить закон, который отменял норму о 80% обучения в школах на украинском языке.

Это привело к массовым протестам и вызвало критику оппозиции, а сам законопроект не внесли в повестку дня.

14 июля 2021 года Конституционный Суд постановил, что закон о функционировании украинского языка как государственного является конституционным.

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