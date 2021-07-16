Зеленский направляет 40 украинских миротворцев в Конго

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о направлении дополнительного персонала для участия Украины в миссии ООН по стабилизации ситуации в Демократической Республике Конго.

Соответствующий указ №297/2021 обнародован на сайте главы государства.

В документе отмечается, что участие Украины в Миссии ООН по стабилизации в Конго отвечает национальным интересам государства и будет способствовать поддержанию международного мира и безопасности.

"Направить для участия Украины в Миссии ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго национальный персонал из числа военнослужащих Вооруженных Сил Украины общей численностью до 20 человек, полицейских Национальной полиции Украины и военнослужащих Национальной гвардии Украины общей численностью до 20 человек".

Этот указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, 4 июня Совет нацбезопасности и обороны Украины единогласно согласовал направление персонала для участия в миссии ООН по стабилизации ситуации в Конго.

Комментируя это решение, секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что в Конго сейчас находятся украинские миротворцы. Принятое решение предусматривает, что украинский контингент “будет на небольшое количество, но увеличиваться”.