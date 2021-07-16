Зеленский предлагал Авакову подать заявление об отставке, - Геращенко

Аваков принял это решение "абсолютно спокойно и взвешенно".

Зеленский предлагал Авакову подать заявление об отставке, - Геращенко
Антон Геращенко
Фото: mvs.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский предлагал экс-министр внутренних дел Арсену Авакову подать заявление об отставке.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил заместитель министра МВД Антон Геращенко.

"Решение президента было предложить Арсену Борисовичу уйти в отставку. И Арсен Борисович принял это решение. Абсолютно спокойно и взвешенно. Достаточно давно готовилось и было известно в узком кругу", - сообщил Геращенко.

Он отметил, что сейчас Аваков планирует отправиться в отпуск "впервые за 7 лет как обычный гражданин", после чего он намерен вернуться в Украину, чтобы "помогать президенту".

Кроме того, по словам заместителя министра, Аваков будет помогать Денису Монастырскому в работе на посту главы МВД.

Напомним, Верховная Рада на заседании 15 июля отправила в отставку министра внутренних дел Арсена Авакова, который занимал эту должность с 2014 года.

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