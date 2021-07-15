Нацсовет оштрафовал "1+1" за трансляцию сериала "Кухня" на русском языке

Штраф составляет 5% от лицензионного сбора, или 71,5 тыс. гривен.

Нацсовет оштрафовал "1+1" за трансляцию сериала "Кухня" на русском языке
Фото: 1plus1.video

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания оштрафовал ООО "ТРК «Студия 1+1»" на 71,5 тыс. гривен за трансляцию сериала "Кухня" на русском языке весной 2020 года.

Об этом сообщается на сайте Нацсовета.

"Проанализировав предоставленные лицензиатом документы и объяснения, по результатам проверки было установлено, что трансляция сериала «Кухня» (производства ООО «KEYSTONE PRODUCTION» по заказу ЗАО «YBW Group», 2013 год, РоSSия) на русском языке с украинскими субтитрами есть нарушением требований абзаца второго части пятой статьи 10 Закона Украины «О телевидении и радиовещании». Поэтому Национальный совет, учитывая нормы статьи 72 Закона применил к вещателю санкцию «взыскание штрафа». Это - 5% суммы лицензионного сбора, для телеканала «1+1» составляет 71 488,95 грн", - говорится в сообщении.

Компания должна оплатить штраф в течение 30 дней.

Напомним, что основным владельцем "1+1" является миллиардер Игорь Коломойский.

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