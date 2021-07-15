ВМС Украины получили первый ударный беспилотник Bayraktar TB2

Дрон предназначен для защиты побережья и акватории Черного и Азовского морей.

?ВМС Украины получили первый ударный беспилотник Bayraktar TB2
Фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA

Военно-морские силы Украины получили первый ударный беспилотник Bayraktar TB2. Сейчас он проходит последние приемочные испытания.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Беспилотник будет использоваться для наблюдения и прикрытия побережья и акватории Черного и Азовского морей. При необходимости он может применяться для поражения надводных и наземных объектов противника.

Напомним, в ноябре 2020 года главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявил, что Минобороны получит дополнительную партию из пяти БПЛА Bayraktar TB2 течение 2021 года.

В декабре 2020 года министр обороны Украины Андрей Таран подписал соглашения с турецкими компаниями о передаче технологий и производстве корветов и ударных беспилотных авиационных комплексов для нужд Вооруженных Сил Украины.

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