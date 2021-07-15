В ВОЗ заявили о третьей волне коронавируса в мире

В ВОЗ заявили о третьей волне коронавируса в мире

Мир находится на начальном этапе новой волны пандемии коронавируса. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Сейчас мы находимся на ранних этапах третьей волны",— сказал гендиректор ВОЗ в Женеве на заседании комитета ВОЗ по чрезвычайной ситуации, связанной с COVID-19. Его слова приводятся на сайте ВОЗ.

По его словам, на прошлой неделе в мире был зафиксирован рост заболеваемости коронавирусом, а также смертности от последствий заражения коронавирусом. Количество летальных исходов увеличилось впервые после 10 недель снижения показателя.

Как уточнил Гебрейесус, одним из главных факторов роста показателей является новый штамм коронавируса "дельта". По его словам, дельта-вариант "присутствует сейчас более чем в 111 странах". В ВОЗ прогнозируют, что вскоре этот вирус станет доминирующим штаммом, циркулирующим в мире. Он пояснил, что после прошлого всплеска заболеваемости COVID-19 в мире усилия Европы и Северной Америки по вакцинации своих граждан начали приносить результаты и случаи заболевания и смертность стали снижаться.

Глава ВОЗ назвал шокирующим неравенство в доступе к вакцинам от коронавируса в мире. Большая часть населения планеты из-за отсутствия такого доступа «находится в полной зависимости от вируса», сказал гендиректор. По словам Гебрейесуса, многие страны "все еще не получили никаких вакцин", а большинство государств "не получили в достаточном количестве". Международный механизм доступа к вакцинам COVAX, "может работать", но масштабы его деятельности "все еще слишком малы", считает глава ВОЗ.

Накануне ВОЗ призвала пока отказаться от ревакцинации. Организация считает, что богатые страны должны думать о бедных государствах, где не могут организовать даже первичную вакцинацию медработников.

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