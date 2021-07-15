Экс-нардепа Жеваго объявили в международный розыск

Интерпол объявил народного депутата Верховной Рады Константина Жеваго в международный розыск.

Решение принято по запросу Государственного бюро расследований, информирует пресс-служба ведомства.

В Бюро отмечают, что 27 сентября 2019 года экс-нардепу было сообщено о подозрении. Он, как бывший владелец АО "Банк "Финансы и Кредит"", организовал растрату 113 млн долларов США (2,5 мрд гривен, - ред.) Этого финансового учреждения. После этого указанный банк был признан неплатежеспособным.

"Подконтрольная ему оффшорная компания открыла кредитные линии в иностранных банках, а его банк стал поручителем. После того, как оффшорная компания не выполнила договорные обязательства, иностранные банки взыскали залоговое имущество поручителя, в частности списали 113 млн долларов США с корреспондентских счетов украинского банка" , - говорится в сообщении.

Напомним, в 2015 году бизнесмен Константин Жеваго, который на тот момент был владельцем банка "Финансы и Кредит", поручился перед Нацбанком по ряду кредитных договоров. Выполнять договоры поручительства он не стал, и в декабре 2015 года НБУ пошел в суд. Судебное разбирательство затянулось на несколько лет.

Жеваго с октября 2019 года находится в розыске.

Он был депутатом шести созывов украинского парламента, начиная с 1998 года. В 2019 году он проиграл выборы на своем округе проектному менеджеру "ProZorro.Продажи" Алексею Мовчану. Жеваго - один из самых богатых людей Украины. По оценкам Forbes, его состояние составляет около 2,4 млрд долларов.